Рынок акций РФ утром умеренно растет вслед за Европой, подъем сдерживается нефтью

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ после нейтрального открытия возобновил рост вслед за фондовой Европой на новостях из Китая, при этом подъем сдерживается просевшей накануне нефтью на новостях из США.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2795,24 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1345,67 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 65,44 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,5% "префы").

Просели акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,1%).

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,5-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

Опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре, и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Правительство Китая решило с 17 сентября снять 25%-ные пошлины с 16 товаров из США, в том числе с лекарств, пестицидов и лубрикантов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам. Пошлины были введены в 2018 году. В перечень не вошли важные статьи американского экспорта - соя-бобы, свинина и кукуруза. Комитет продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами. О новых исключениях будет объявлено позднее.

Инвесторы теперь ожидают итогов заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг и Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе.

От ЕЦБ ожидают снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер для поддержки европейской экономики. Между тем в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

Федеральная резервная система соберется на очередное заседание на следующей неделе, и рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Нефть в среду дорожает после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности, а также понижением прогноза Минэнерго США по цене нефти (в IV квартале 2019 года спотовые цены на Brent ожидаются на уровне $60 за баррель, в 2020 году - $62 за баррель; ранее ожидалось, что во второй половине 2019 года цена составит $64 за баррель, в 2020 году - $65 за баррель).

Тем не менее, Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 10 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $62,89 за баррель (+0,8% и -0,3% накануне), октябрьская цена WTI - $57,86 за баррель (+0,8% и -0,8% во вторник).

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter объявил о том, что Джон Болтон покинет свой пост. По мнению ряда аналитиков, уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран, пишет Bloomberg.

Представитель правительства Ирана Али Рабии уже заявил, что отправив Болтона в отставку, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

Между тем цены на нефть поддерживаются данными Американского института нефти (API) о том, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, сообщение редактора одного из крупных китайских изданий о готовящихся правительством мерах по снижению негативного влияния "торговых войн" может стать поводом для снижения напряженности на рынках. Вместе с тем сильные движения пока маловероятны - трейдеры предпочтут дождаться итогов заседания ЕЦБ в четверг, которые, как ожидается, будут включать уточнение планов монетарного стимулирования экономики. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара немногим ниже отметки 65,5 руб./$1.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что с конца прошлой недели глобальные рынки акций демонстрируют смешанную динамику, но аппетит к риску постепенно подрастает. Последние два торговых дня не были наполнены публикациями большого объема значимой макростатистики, но участники рынка продолжили следить за обсуждением торговых противоречий и другими ключевыми темами. Заметным событием стали комментарии китайского издания South China Morning Post о процессе обсуждения текста торгового соглашения между чиновниками США и Китая: по информации издания, Китай может согласиться покупать больше сельскохозяйственной продукции США в обмен на отсрочку в введении импортных пошлин и смягчение ограничений на поставки Huawei (по всей видимости, текст соглашения разработан на базе апрельского документа). Сами переговоры на уровне торговых представительств запланированы на начало октября.

Неожиданностью стало увольнение Болтона с поста советника Трампа по национальной безопасности. Болтон был известен своей жесткой позицией в отношении Ирана, КНДР и Венесуэлы, но говорить об изменении политического отношения к данным странам пока преждевременно (Майк Помпео, занимающий должность госсекретаря и также известный ястребиными высказываниями, пока по-прежнему занимает своей пост).

Умеренное давление на позиции акций российских экспортеров оказывает укрепление рубля на Forex, в то время как ряд внутренних секторов смотрится сравнительно неплохо. В ближайшее время не исключено повторное тестирование индексом МосБиржи отметки 2800 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рост акций Сбербанка (MOEX: SBER) подтверждает, что сильного желания зафиксировать прибыль у большинства участников торгов нет, и трейдеры ищут любой повод для покупок. Акции Сбербанка превысили отметку 230 рублей, что открыло им дорогу в район 240 руб. Нефтяной рынок встретил продажами новость об отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но просадки были очень быстро выкуплены. В среду Brent вновь нацелилось на подъем выше $63 за баррель благодаря статистике API. Если в среду сильное сокращение запасов нефти в США подтвердит Минэнерго страны, то нефть вполне может достигнуть первой цели роста - района $64-64,1 за баррель.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции "Роснефти" попали под давление продаж после того как компания получила предупреждение от американской администрации, что может быть подвергнута санкциям из-за закупок нефти у Венесуэлы.

Китайский рынок просел, несмотря на новости СМИ о том, что власти страны готовят меры, которые позволят компенсировать негативное влияние торговой войны с США. Кроме того, пресса пишет, что Пекин предложил США увеличить закупки сельскохозяйственной продукции в обмен на задержку с принятием новых импортных пошлин, а также смягчение режима ограничений для телекоммуникационного гиганта Huawei.

Торговые переговоры США и КНР пока ведутся в прессе, но даже такие свидетельства говорят о поиске взаимной позиции. В четверг состоится заседание ЕЦБ, от которого ждут расширения стимулов для европейской экономики. Российский рынок акций подрастет на фоне ожиданий стимулов на ключевых рынках для российского экспорта, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+17,1% и +12,6% "префы"), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-13,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 7,419 млрд рублей (из них 2,414 млрд рублей пришлось на "Северсталь" и 2,192 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).