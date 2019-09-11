.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром умеренно растет вслед за Европой, подъем сдерживается нефтью
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
При исполнении бюджета 2018 г. найдены нарушения на 426,2 млрд руб.
Объем нарушений, выявленных Счетной палатой при проверке исполнения бюджета-2018, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1 %. Такие данные приводятся в...
 
Бизнес просит ВС установить срок давности по налоговым преступлениям
Сейчас готовится постановление пленума Верховного суда, в документе будет объяснено, как применять законодательство об ответственности за налоговые преступления. Деловые объединения предложили Верховному суду свое видение проблемы, пишут...
 
Только в четырех федеральных округах реальные доходы населения вышли в плюс
Анализ данных Росстата показывает, что существенных сдвигов в экономическом развитии России в первые шесть месяцев года не произошло. Прежде всего это касается доходов населения, пишет "Российская газета". Из восьми федеральных округов только в...
 
11 сентября 2019 года 11:55

Рынок акций РФ утром умеренно растет вслед за Европой, подъем сдерживается нефтью

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ после нейтрального открытия возобновил рост вслед за фондовой Европой на новостях из Китая, при этом подъем сдерживается просевшей накануне нефтью на новостях из США.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2795,24 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1345,67 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 65,44 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,5% "префы").

Просели акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,1%).

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,5-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

Опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре, и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Правительство Китая решило с 17 сентября снять 25%-ные пошлины с 16 товаров из США, в том числе с лекарств, пестицидов и лубрикантов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам. Пошлины были введены в 2018 году. В перечень не вошли важные статьи американского экспорта - соя-бобы, свинина и кукуруза. Комитет продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами. О новых исключениях будет объявлено позднее.

Инвесторы теперь ожидают итогов заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг и Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе.

От ЕЦБ ожидают снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер для поддержки европейской экономики. Между тем в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

Федеральная резервная система соберется на очередное заседание на следующей неделе, и рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Нефть в среду дорожает после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности, а также понижением прогноза Минэнерго США по цене нефти (в IV квартале 2019 года спотовые цены на Brent ожидаются на уровне $60 за баррель, в 2020 году - $62 за баррель; ранее ожидалось, что во второй половине 2019 года цена составит $64 за баррель, в 2020 году - $65 за баррель).

Тем не менее, Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 10 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $62,89 за баррель (+0,8% и -0,3% накануне), октябрьская цена WTI - $57,86 за баррель (+0,8% и -0,8% во вторник).

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter объявил о том, что Джон Болтон покинет свой пост. По мнению ряда аналитиков, уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран, пишет Bloomberg.

Представитель правительства Ирана Али Рабии уже заявил, что отправив Болтона в отставку, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

Между тем цены на нефть поддерживаются данными Американского института нефти (API) о том, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, сообщение редактора одного из крупных китайских изданий о готовящихся правительством мерах по снижению негативного влияния "торговых войн" может стать поводом для снижения напряженности на рынках. Вместе с тем сильные движения пока маловероятны - трейдеры предпочтут дождаться итогов заседания ЕЦБ в четверг, которые, как ожидается, будут включать уточнение планов монетарного стимулирования экономики. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара немногим ниже отметки 65,5 руб./$1.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что с конца прошлой недели глобальные рынки акций демонстрируют смешанную динамику, но аппетит к риску постепенно подрастает. Последние два торговых дня не были наполнены публикациями большого объема значимой макростатистики, но участники рынка продолжили следить за обсуждением торговых противоречий и другими ключевыми темами. Заметным событием стали комментарии китайского издания South China Morning Post о процессе обсуждения текста торгового соглашения между чиновниками США и Китая: по информации издания, Китай может согласиться покупать больше сельскохозяйственной продукции США в обмен на отсрочку в введении импортных пошлин и смягчение ограничений на поставки Huawei (по всей видимости, текст соглашения разработан на базе апрельского документа). Сами переговоры на уровне торговых представительств запланированы на начало октября.

Неожиданностью стало увольнение Болтона с поста советника Трампа по национальной безопасности. Болтон был известен своей жесткой позицией в отношении Ирана, КНДР и Венесуэлы, но говорить об изменении политического отношения к данным странам пока преждевременно (Майк Помпео, занимающий должность госсекретаря и также известный ястребиными высказываниями, пока по-прежнему занимает своей пост).

Умеренное давление на позиции акций российских экспортеров оказывает укрепление рубля на Forex, в то время как ряд внутренних секторов смотрится сравнительно неплохо. В ближайшее время не исключено повторное тестирование индексом МосБиржи отметки 2800 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рост акций Сбербанка (MOEX: SBER) подтверждает, что сильного желания зафиксировать прибыль у большинства участников торгов нет, и трейдеры ищут любой повод для покупок. Акции Сбербанка превысили отметку 230 рублей, что открыло им дорогу в район 240 руб. Нефтяной рынок встретил продажами новость об отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но просадки были очень быстро выкуплены. В среду Brent вновь нацелилось на подъем выше $63 за баррель благодаря статистике API. Если в среду сильное сокращение запасов нефти в США подтвердит Минэнерго страны, то нефть вполне может достигнуть первой цели роста - района $64-64,1 за баррель.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции "Роснефти" попали под давление продаж после того как компания получила предупреждение от американской администрации, что может быть подвергнута санкциям из-за закупок нефти у Венесуэлы.

Китайский рынок просел, несмотря на новости СМИ о том, что власти страны готовят меры, которые позволят компенсировать негативное влияние торговой войны с США. Кроме того, пресса пишет, что Пекин предложил США увеличить закупки сельскохозяйственной продукции в обмен на задержку с принятием новых импортных пошлин, а также смягчение режима ограничений для телекоммуникационного гиганта Huawei.

Торговые переговоры США и КНР пока ведутся в прессе, но даже такие свидетельства говорят о поиске взаимной позиции. В четверг состоится заседание ЕЦБ, от которого ждут расширения стимулов для европейской экономики. Российский рынок акций подрастет на фоне ожиданий стимулов на ключевых рынках для российского экспорта, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+17,1% и +12,6% "префы"), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-13,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 7,419 млрд рублей (из них 2,414 млрд рублей пришлось на "Северсталь" и 2,192 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 сентября 2019 года 14:07
ВТБ Капитал исключил GDR Х5 из списка наиболее привлекательных бумаг
(добавлен третий абзац) "ВТБ Капитал" исключил глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". По мнению экспертов, потенциал роста котировок GDR X5 на данный момент ограничен, так...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 13:45
Рубль стабилен на фоне противоречивых настроений на глобальных рынках - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль стабилен, торгуется около 65,4 руб./$. Настроения на глобальных рынках противоречивые, поддержку рублю оказывает нефть, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 13:10
Кредитные рейтинги VEON сейчас самые высокие среди российских операторов мобильной связи - Sberbank CIB
Агентство Fitch вчера повысило рейтинг VEON на одну ступень до ВВВ-, нижней границы инвестиционного уровня. Таким образом, кредитные рейтинги VEON сейчас самые высокие среди российских операторов мобильной связи, сообщается в комментарии Sberbank CIB. "В целом повышение кредитного рейтинга...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 12:27
Акции нефтяных компаний снижаются на растущем рынке - БКС
На растущем рынке акций РФ в среду дешевеют акции нефтяников, в частности, Роснефти и ЛУКОЙЛа, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Это, по мнению эксперта, во многом связано с сообщениями в СМИ о том, что Минфин на прошлой неделе предложил сделать повышенный...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 12:02
ITI Capital открыл идею на покупку GDR и облигаций Petropavlovsk - ITI Capital
ITI Capital открыл идею на покупку GDR и облигаций Petropavlovsk: GDR: +15% до конца 2019 г. Petropavlovsk 22': +5% до конца 2019 г. Дата открытия: 11.09.2019 Цена открытия GDR: 0,10 фунта стерлингов Целевой уровень GDR: 0,12 фунта стерлингов до конца 2019 г. Целевой уровень Petropavlovsk...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 11:38
Пара рубль/доллар в среду не выйдет из торгового диапазона 65,00-65,50 - РФПИ
На рынке присутствует локальный спрос на валюту, несмотря на благоприятное отношение иностранцев к российскому долгу после пятничного заседания ЦБ по ставке, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. До основных налоговых выплат сентября еще около двух недель, поэтому...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 11:18
Поддержка рубля со стороны фундаментальных факторов постепенно ослабевает - Росбанк
Со стороны фундаментальных факторов поддержка для рубля постепенно ослабевает, что стало одной из причин для умеренно-негативной динамики на валютном рынке в августе, говорится в комментарии Росбанка. Аналитики банка полагают, что к концу года баланс валютной ликвидности продолжит поступательное...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 11:07
Российская валюта сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления - "Нордеа Банк"
убль сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления на фоне более оптимистичных настроений на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль с начала недели прибавляет около 40 копеек в паре с долларом и 30 копеек в паре с евро, чему способствует улучшение настроений на...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:54
Данные по изменению запасов нефти в США в центре внимания трейдеров - AMarkets
В среду в центре внимания трейдеров данные по изменению запасов нефти в США, сообщается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. Согласно опросу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,6 млн баррелей. При этом добыча...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:40
При сохранении позитивного сентимента цены Brent могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель - БКС
отировки Brent находятся в районе $62,5 за баррель, сохраняя позитивную краткосрочную картину. При сохранении позитивного сентимента цены могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель, говорится в комментарии "БКС Брокер". Цены на нефть показывали уверенный рост в первой половине...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:38
Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей не принесут негатива динамике котировок Brent - Промсвязьбанк
Нефть Brent проторговывает середину диапазона 60-65 долл./барр., который, с учетом стабилизации общерыночного сантимента и заявлений представителей ОПЕК о решимости следовать соглашению об ограничении добычи, сохраняет свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:26
GDR Полюса могут быть включены в MVIS Russia Index по итогам пересмотра - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер MVIS Indices может включить в MVIS Russia Index глобальные депозитарные расписки (GDR) "Полюса" по итогам квартального пересмотра, итоги которого будут объявлены 13 сентября 2019 года после закрытия торгов, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" на рынке акций Ильи...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:15
Склонность к росту сохранится на биржах РФ в среду - ИК "Велес Капитал"
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от умеренно благоприятного внешнего фона и могут выйти в небольшой плюс, сообщается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Неспособность нефтяных цен накануне удержаться у многонедельных максимумов, а также...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:10
Отечественный рынок акций способен продолжить рост - "Открытие Брокер"
Отечественный рынок акций способен начать торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и ожиданий стимулов на ключевых рынках для российского экспорта, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Рубль также продолжит укрепление, чему будет способствовать размещение...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:00
Ближайшими целями роста выступят значения 2800 пунктов по индексу МосБиржи и 1360 пунктов по индексы РТС - Инвестиционная палата
итуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается умеренно позитивно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются преимущественно ростом, цены на энергоносители и металлы стабильны. В своем комментарии риск-менеджер Инвестиционной палаты...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.