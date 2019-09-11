Пара рубль/доллар в среду не выйдет из торгового диапазона 65,00-65,50 - РФПИ

На рынке присутствует локальный спрос на валюту, несмотря на благоприятное отношение иностранцев к российскому долгу после пятничного заседания ЦБ по ставке, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. До основных налоговых выплат сентября еще около двух недель, поэтому экспортеры имеют возможность не спешить с продажами.

Фундаментально данные по платежному балансу за август указали на сохранение профицита и по текущему счету (US$3 млрд), и по финансовому счету частного сектора (US$1,9 млрд). Результирующий рост резервов на US$4,9 млрд был в значительной степени обеспечен покупками валюты для Минфина (около US$3,7 млрд).

"Иными словами, наблюдаемой коррекции курса рубля оказалось достаточно, чтобы устранить возникающие дисбалансы локальных потоков на фоне резкого ухудшения внешнего фона, - заключает Дмитрий Полевой. - Отчет ЦБ также вчера подтвердил, что снижение рубля до 67/USD в августе с последующим возвратом к 65,5/USD было вызвано действиями крупных локальных участников валютного рынка". Предполагая относительно-стабильные цены на нефть около US$60/барр. и отсутствие серьезных внешних шоков, эксперт РФПИ ожидает постепенного улучшения показателей платежного баланса, при которых его сбалансированность будет достигаться при курсе 64,00-66,00/USD. В среду же допускается сохранение торгового диапазона 65,00-65,50/USD.