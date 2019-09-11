Данные по изменению запасов нефти в США в центре внимания трейдеров - AMarkets

В среду в центре внимания трейдеров данные по изменению запасов нефти в США, сообщается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. Согласно опросу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,6 млн баррелей. При этом добыча нефти могла вырасти до 12,5 млн баррелей, что соответствует рекордному уровню. Не менее важным событием для котировок нефти, по мнению эксперта AMarkets, будет завтрашнее заседание технического комитета ОПЕК+, которое пройдет в Абу-Даби. Принц Абдуазил бин Салман, назначенный министром энергетики Саудовской Аравии на выходных, ранее подтвердил приверженность сокращению добычи странами ОПЕК.

"Тем не менее, столь резкая смена саудовской нефтяной власти вызывает много вопросов, позволяя предположить, что риторика лидера ОПЕК все же изменится. Учитывая сказанное, рекомендуем не торопиться с покупками Brent и WTI", - заключает Артем Деев.