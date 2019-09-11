Российская валюта сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления - "Нордеа Банк"

Рубль сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления на фоне более оптимистичных настроений на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Рубль с начала недели прибавляет около 40 копеек в паре с долларом и 30 копеек в паре с евро, чему способствует улучшение настроений на глобальных площадках благодаря возврату США и Китая к более позитивной взаимной риторике. Поддержку рублю оказывает и восстановление цен на нефть, которые в рамках недели уверенно вернулись выше отметки 60 долл./барр.

Рубль сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления на фоне более оптимистичных настроений на глобальных площадках. Предстоящий в среду аукцион по размещению ОФЗ на сумму 20 млрд руб. с погашением в 2025 году вряд ли окажет существенное влияние на рубль.

Ключевым событием недели выступает заседание ЕЦБ в четверг. По его итогам у рубля остаются шансы протестировать отметку 72 в паре с евро, полагают аналитики "Нордеа Банка".