Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей не принесут негатива динамике котировок Brent - Промсвязьбанк

Нефть Brent проторговывает середину диапазона 60-65 долл./барр., который, с учетом стабилизации общерыночного сантимента и заявлений представителей ОПЕК о решимости следовать соглашению об ограничении добычи, сохраняет свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

Поддерживают ценовую конъюнктуру на рынке нефти и данные Американского института нефти, сообщившего о резком, на 7,2 млн барр., сокращении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе. "Сегодня в фокусе – недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране. Мы не ждем от них негатива. Поэтому по-прежнему рассчитываем на сохранение инерции к росту нефтяных котировок к верхней границе указанного диапазона", - полагает эксперт Промсвязьбанка.