При сохранении позитивного сентимента цены Brent могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель - БКС

Котировки Brent находятся в районе $62,5 за баррель, сохраняя позитивную краткосрочную картину. При сохранении позитивного сентимента цены могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Цены на нефть показывали уверенный рост в первой половине вторника, однако ближе к вечеру оказались под давлением на фоне слухов о возможной смене политики США в отношении Ирана после отставки помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который был убежденным "ястребом" в отношении диалога с Исламской республикой. Однако в этот же день президентом Трампом был подписан указ, расширяющий санкции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности. В том числе санкции были расширены в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Таким образом, слухи на тему деэскалации конфликта между США и Ираном пока выглядят преждевременными.

Фьючерсы на Brent в среду с утра частично восстанавливают свои позиции после вышедшей вечером статистики от Американского института нефти (API), которая показала очередное существенное падение запасов сырой нефти в США. Котировки находятся в районе $62,5 за баррель, сохраняя позитивную краткосрочную картину. При сохранении позитивного сентимента цены могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Во вторник Управление энергетической информации США (EIA) обновило свой прогноз по ценам на нефть. Министерство понизило прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 г. до $63,39 с ожидаемых ранее $65,15 за баррель. Прогноз на 2020 г. также был снижен с $65 до $62 за баррель Brent. Новые прогнозы по WTI на 2019 и 2020 гг. составляет $56,31 и $56,5 соответственно.

В то же время EIA также немного понизило прогноз по росту добычи в США. Средний уровень добычи в 2019 г. ожидается на уровне 12,25 млн (рост на 1,25 млн б/с) против прежнего прогноза 12,28 млн б/с. В 2020 г. рост замедлится до 0,99 млн б/с, что соответствует средней добыче 13,23 млн б/с.

Прогноз роста мирового спроса на нефть был понижен на 110 000 б/с до 890 000 б/с в 2019 г. и на 30 000 б/с до 1,4 млн б/с в 2020 г.

Также во вторник вечером была опубликована очередная статистика по запасам нефти в США от API. За неделю запасы нефти в США упали на 7,2 млн баррелей (до 421,9 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали снижения на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге упали на 1,4 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 4,5 баррелей (прогноз -847 000), запасы дистиллятов выросли на 618 000 баррелей (прогноз +72 000). Импорт нефти за неделю упал на 200 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 6,8 млн б/с.

В среду вечером будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 17:30 мск, которые считаются более достоверными, чем API, и будут внимательно отслеживаться участниками рынка.