GDR Полюса могут быть включены в MVIS Russia Index по итогам пересмотра - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер MVIS Indices может включить в MVIS Russia Index глобальные депозитарные расписки (GDR) "Полюса" по итогам квартального пересмотра, итоги которого будут объявлены 13 сентября 2019 года после закрытия торгов, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" на рынке акций Ильи Питерского.

По оценке эксперта, потенциальный приток капитала в бумаги "Полюса" после включения в MVIS Russia Index составит около $41 млн (1,9x среднедневного совокупного оборота торгов за последний месяц в Москве и Лондоне).

Кроме того, Питерский отмечает, что в рамках сентябрьского пересмотра может быть значительно понижен вес акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS): на 105 базисных пунктов - до 2,8%, что приведет к оттоку из этих бумаг в районе $13 млн (0,7х), повышен вес GDR X5 на 86 базисных пунктов - до 3,9%, что приведет к притоку $11 млн (0,9х).

Также эксперт считает вероятным снижение веса привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) на 69 базисных пунктов - до 3,5% (отток $9 млн, 3,2х) и бумаг Mail.ru - на 47 базисных пунктов - до 2,3% (отток $6 млн, 3,9x).

Индекс MVIS Russia является бенчмарком для VanEck Vectors Russia ETF.

Итоги пересмотра индекса MVIS Russia вступят в силу 20 сентября 2019 года после закрытия торгов.