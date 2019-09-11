Склонность к росту сохранится на биржах РФ в среду - ИК "Велес Капитал"

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от умеренно благоприятного внешнего фона и могут выйти в небольшой плюс, сообщается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Неспособность нефтяных цен накануне удержаться у многонедельных максимумов, а также близость рубля к психологически важным отметкам, однако, будут играть против "быков", ограничивая потенциал укрепления, - уточняет эксперт ИК. - В среду на рынке РФ при условии стабильности цен на нефть, вероятнее всего, будет преобладать склонность к росту".