Отечественный рынок акций способен продолжить рост - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций способен начать торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и ожиданий стимулов на ключевых рынках для российского экспорта, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

Рубль также продолжит укрепление, чему будет способствовать размещение ОФЗ и сильная макроэкономическая статистика по финансам РФ.

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Торговые переговоры США и КНР пока ведутся в прессе, но даже такие свидетельства говорят о поиске взаимной позиции. В четверг состоится заседание ЕЦБ, от которого ждут расширения стимулов для европейской экономики", - указывает Андрей Кочетков.