Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Два из трех основных американских фондовых индексов завершили в плюсе пятую сессию подряд во вторник, инвесторы находятся в ожидании заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС). Сентябрьское заседание ЕЦБ состоится в четверг, и эксперты в среднем ожидают от него снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер для поддержки европейской экономики. Между тем в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

ФРС соберется на очередное заседание на следующей неделе, и рынок уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых. Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре, и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду, однако китайский рынок акций торгуется в минусе. Внимание рынка постепенно переходит к заседаниям центробанков мира. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,91%. Южнокорейский Kospi индикатор растет на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, индийский BSE Sensex - на 0,5%. Между тем китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, Shenzhen Composite потерял 0,6%. Помимо Китая, в "красной зоне" торгуется индекс Индонезии (снижение чуть менее 0,1%). Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,7%.

Во вторник стало известно, что Китай освободит от пошлин ряд импортируемых из США товаров. Изменения вступят в силу с 17 сентября и затронут товары, пошлины на которые были введены летом прошлого года. При этом в список не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,71% - до $62,82 за баррель. На торгах во вторник цена понизилась на 0,34% и составляла на закрытие $62,38 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 0,73%, до $57,82 за баррель. На предыдущих торгах WTI уменьшилась в цене на 0,78%, до $57,40 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter объявил о том, что Джон Болтон покинет свой пост. По мнению ряда аналитиков, уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран. Представитель правительства Ирана Али Рабии уже заявил, что, отправив Болтона в отставку, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

Между тем цены на нефть поддерживаются данными Американского института нефти (API) о том, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,673 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,262 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 сентября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 629,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-01" (+1,28%), "МТС-001P-06" (+0,35%) и "ВЭБ.РФ-001Р-10" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-04" (-1,45%), "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,39%) и "Газпром БО-23" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 15 августа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации также могут быть размещены на срок до 10 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 16 сентября начнет размещение дополнительного выпуска N3 облигаций серии 001Р-05Р объемом 500 млн рублей. Цена размещения облигаций допвыпуска N3 составит 105,5% от номинала. Дата погашения допвыпуска - 31 января 2023 года. Газпромбанк 31 января завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 9,15% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Срок обращения бондов - 4 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. 16 августа банк завершил доразмещение 1-го допвыпуска бондов 001Р-05Р на 500 млн рублей по цене 104% от номинала. 19 августа банк начал размещение дополнительного выпуска N2 объемом 1 млрд рублей также по цене 104% от номинала. На данный момент допвыпуск N2 еще продолжает размещаться.

ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) 17 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,4-7,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,54-7,64% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов. Техразмещение запланировано на 27 сентября.

"Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) планирует 18 сентября собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,0-9,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в диапазоне 9,31-9,84% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 20 сентября.

АО "Группа Ренессанс страхование" планирует в конце сентября собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в диапазоне 9,73-9,99% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов. Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. В июле "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

АО "Национальный капитал" установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-08 в размере 10% годовых. Компания в сентябре 2015 года разместила 5-летние облигации серии БО-08 на 1 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 8-го купона - 10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 24 сентября. В настоящее время в обращении других выпусков компании нет.

ФГУП "Почта России" установило ставку 7-14-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 7,5% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2016 года. Ставки 1-6-го купонов установлены в размере 9,35% годовых, по выпуску 24 сентября предстоит оферта.

ООО "Балтийский лизинг" выкупило в рамках оферты 3 млн 191,573 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 79,8% бондов данной серии. Выпуск БО-02 объемом 4 млрд рублей был размещен в сентябре 2015 года. По 6-летним облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона - 8% годовых.

ООО "Диджитал инвест" допустило техдефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-03, не выплатив 10 млн рублей. Обязательство не исполнено эмитентом в связи с недостатком ликвидности. Компания разместила 5-летние облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 7-го купона - 7,85% годовых. Ставка текущего купона - 7,35% годовых, при этом в дату выплаты всех купонов, начиная с 5-го купона, выплачивается 0,1% от номинальной стоимости, а оставшаяся часть при погашении. В настоящее время в обращении находится 7 биржевых выпусков облигаций компании общим объемом 60 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.