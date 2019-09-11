В среду ожидаем открытия индекса МосБиржи с приростом около 0,3% - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,03%) и РТС (+0.28%) завершили торги со сдержанным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало неоднозначное состояние внешнего фона. Утренние распродажи в российских акциях сменились коррекционным отскоком указанных индексов в середине дня.

Можно констатировать, по мнению старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, что против биржевых "медведей" сыграло непродолжительное улучшение настроений на нефтяном рынке. Уже после закрытия основных торгов в России фьючерсы на нефть сорта Brent растеряли весь свой внутридневной прирост. И все же не стоит забывать о том, что они сумели обновить свой полуторамесячный максимум.

По итогам торгов вторника среднесрочная техническая картина в рублевом индексе МосБиржи не изменилась. Она остается умеренно позитивной. Вместе с тем волна его повышения, развивавшаяся на рубеже августа и сентября, по-видимому, уже завершилась.

В качестве ближайшей среднесрочной точки притяжения для индекса МосБиржи пока что выступает отметка 2800 пунктов. Некоторую поддержку ему вблизи текущего уровня должно оказать наметившееся с начала сентября повышение цен на нефть. Впрочем, оно пока не носит радикального характера, отмечает эксперт.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС. На фоне символического прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости - около 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,9%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,2%. Японский Nikkei225 вырос на 0,9%.

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0,3%, в районе отметки 2795 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. После позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня 2800 пунктов. Утреннее улучшение внешнего фона пока не столь масштабно, чтобы стимулировать дальнейшие активные покупки в российских акциях", - считает В. Манжос.