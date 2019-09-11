Утренние прогнозы: движение в сторону 2800 пунктов по индексу МосБиржи

В среду аналитики прогнозируют позитивный старт фондовых торгов в России. Индекс МосБиржи попробует протестировать 2800 пунктов.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В ближайшее время ожидается повторное тестирование индексом МосБиржи отметки 2800 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем движения индекса МосБиржи в сторону 2800 пунктов, но для какого-то кардинального прорыва оснований пока не видно".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0,3%, в районе отметки 2795 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. После позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня 2800 пунктов. Утреннее улучшение внешнего фона пока не столь масштабно, чтобы стимулировать дальнейшие активные покупки в российских акциях".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественный рынок акций способен начать торги в "плюсе" на фоне дорожающей нефти и ожиданий стимулов на ключевых рынках для российского экспорта".