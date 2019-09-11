11 сентября 2019 года 09:49
Утренние прогнозы: движение в сторону 2800 пунктов по индексу МосБиржи
В среду аналитики прогнозируют позитивный старт фондовых торгов в России. Индекс МосБиржи попробует протестировать 2800 пунктов.
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В ближайшее время ожидается повторное тестирование индексом МосБиржи отметки 2800 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем движения индекса МосБиржи в сторону 2800 пунктов, но для какого-то кардинального прорыва оснований пока не видно".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0,3%, в районе отметки 2795 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. После позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня 2800 пунктов. Утреннее улучшение внешнего фона пока не столь масштабно, чтобы стимулировать дальнейшие активные покупки в российских акциях".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественный рынок акций способен начать торги в "плюсе" на фоне дорожающей нефти и ожиданий стимулов на ключевых рынках для российского экспорта".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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11 сентября 2019 года 14:07
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"ВТБ Капитал" исключил глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".
По мнению экспертов, потенциал роста котировок GDR X5 на данный момент ограничен, так... читать дальше
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11 сентября 2019 года 13:45
Рубль стабилен, торгуется около 65,4 руб./$. Настроения на глобальных рынках противоречивые, поддержку рублю оказывает нефть, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных... читать дальше
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11 сентября 2019 года 13:10
Агентство Fitch вчера повысило рейтинг VEON на одну ступень до ВВВ-, нижней границы инвестиционного уровня. Таким образом, кредитные рейтинги VEON сейчас самые высокие среди российских операторов мобильной связи, сообщается в комментарии Sberbank CIB.
"В целом повышение кредитного рейтинга... читать дальше
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11 сентября 2019 года 12:27
На растущем рынке акций РФ в среду дешевеют акции нефтяников, в частности, Роснефти и ЛУКОЙЛа, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Это, по мнению эксперта, во многом связано с сообщениями в СМИ о том, что Минфин на прошлой неделе предложил сделать повышенный... читать дальше
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11 сентября 2019 года 12:02
ITI Capital открыл идею на покупку GDR и облигаций Petropavlovsk:
GDR: +15% до конца 2019 г.
Petropavlovsk 22': +5% до конца 2019 г.
Дата открытия: 11.09.2019
Цена открытия GDR: 0,10 фунта стерлингов
Целевой уровень GDR: 0,12 фунта стерлингов до конца 2019 г.
Целевой уровень Petropavlovsk... читать дальше
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11 сентября 2019 года 11:55
Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ после нейтрального открытия возобновил рост вслед за фондовой Европой на новостях из Китая, при этом подъем сдерживается просевшей накануне нефтью на новостях из США. читать дальше
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11 сентября 2019 года 11:38
На рынке присутствует локальный спрос на валюту, несмотря на благоприятное отношение иностранцев к российскому долгу после пятничного заседания ЦБ по ставке, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. До основных налоговых выплат сентября еще около двух недель, поэтому... читать дальше
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11 сентября 2019 года 11:18
Со стороны фундаментальных факторов поддержка для рубля постепенно ослабевает, что стало одной из причин для умеренно-негативной динамики на валютном рынке в августе, говорится в комментарии Росбанка. Аналитики банка полагают, что к концу года баланс валютной ликвидности продолжит поступательное... читать дальше
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11 сентября 2019 года 11:07
убль сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления на фоне более оптимистичных настроений на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа Банка".
Рубль с начала недели прибавляет около 40 копеек в паре с долларом и 30 копеек в паре с евро, чему способствует улучшение настроений на... читать дальше
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11 сентября 2019 года 10:54
В среду в центре внимания трейдеров данные по изменению запасов нефти в США, сообщается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. Согласно опросу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,6 млн баррелей. При этом добыча... читать дальше
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11 сентября 2019 года 10:40
отировки Brent находятся в районе $62,5 за баррель, сохраняя позитивную краткосрочную картину. При сохранении позитивного сентимента цены могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель, говорится в комментарии "БКС Брокер".
Цены на нефть показывали уверенный рост в первой половине... читать дальше
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11 сентября 2019 года 10:38
Нефть Brent проторговывает середину диапазона 60-65 долл./барр., который, с учетом стабилизации общерыночного сантимента и заявлений представителей ОПЕК о решимости следовать соглашению об ограничении добычи, сохраняет свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения... читать дальше
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11 сентября 2019 года 10:26
Индексный провайдер MVIS Indices может включить в MVIS Russia Index глобальные депозитарные расписки (GDR) "Полюса" по итогам квартального пересмотра, итоги которого будут объявлены 13 сентября 2019 года после закрытия торгов, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" на рынке акций Ильи... читать дальше
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11 сентября 2019 года 10:15
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от умеренно благоприятного внешнего фона и могут выйти в небольшой плюс, сообщается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"Неспособность нефтяных цен накануне удержаться у многонедельных максимумов, а также... читать дальше
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11 сентября 2019 года 10:10
Отечественный рынок акций способен начать торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и ожиданий стимулов на ключевых рынках для российского экспорта, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.
Рубль также продолжит укрепление, чему будет способствовать размещение... читать дальше
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