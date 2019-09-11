Brent торгуется у $62,9 за баррель

Два из трех основных американских фондовых индексов завершили в "плюсе" пятую сессию подряд во вторник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в среду, однако китайский рынок акций торгуется в "минусе". Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду.

Два из трех основных американских фондовых индексов завершили в "плюсе" пятую сессию подряд во вторник, инвесторы находятся в ожидании заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Сентябрьское заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг, и эксперты в среднем ожидают от него снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%.

Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер для поддержки европейской экономики. Между тем в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

По словам инвестиционного директора Invesco Гэррета Айзекса, еще совсем недавно инвесторы ждали от ЕЦБ снижения ставки на 0,2 п.п. и возобновления программы количественного смягчения.

Федеральная резервная система (ФРС) соберется на очередное заседание на следующей неделе, и рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре, и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Акции американского автопроизводителя Ford Motor Co. подешевели на 1,3% после того, как рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании до "Ba1", что соответствует "мусорному" уровню.

Котировки бумаг Apple Inc. выросли на 1,1% после презентации новых устройств, которая состоялась вечером во вторник. Компания представила три новых модели iPhone и рассказала о планах по выходу на рынок потокового видео, где она будет предлагать подписку по привлекательной для клиентов цене в $4,99 в месяц, что ниже цен конкурентов.

Капитализация промышленного холдинга HD Supply упала на 4,2% после публикации отчетности за второй финквартал. Компания получила прибыль лучше прогнозов рынка, однако ее выручка не оправдала ожиданий, как и прогноз на текущий квартал.

Стоимость акций нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron выросла на 0,8% и 2,1% соответственно на фоне роста цен на нефть.

Рыночная стоимость Boeing увеличилась на 3% после того, как аналитики Morgan Stanley указали на привлекательную стоимость акций компании с учетом хорошего потенциала роста бизнеса американского производителя самолетов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 сентября повысился на 68,66 пункта (0,28%) и составил 2690,43 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,96 пункта (0,03%) - до 2979,39 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,28 пункта (0,04%) и составил 8084,16 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду, однако китайский рынок акций торгуется в "минусе".

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1%, более широкий Topix - на 1,6%.

Южнокорейский Kospi индикатор растет на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, индийский BSE Sensex - на 0,5%.

Между тем китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, Shenzhen Composite потерял 0,6%. Помимо Китая, в "красной зоне" торгуется индекс Индонезии (снижение чуть менее 0,1%). Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,7%.

Внимание рынка постепенно переходит к заседаниям центробанков мира. В четверг состоится встреча руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которой большинство аналитиков ожидают снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%.

Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер, хотя в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

Другой ожидаемой мерой может стать введение многоуровневой системы применения ставки. Для поддержки банков еврозоны ЦБ может освободить от минусовой ставки банковские депозиты в пределах определенной квоты - такая система действует во многих других странах, где ставка по депозитам находится на уровне ниже нуля.

Кроме того, рынок позитивно отреагировал на новость об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности.

"Отставка понижает уровень геополитических рисков, особенно связанных с Сирией, Венесуэлой и Ираном, и открывает путь к более дружественным переговорам с Северной Кореей", - полагает рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннз.

Тем временем во вторник стало известно, что Китай освободит от пошлин ряд импортируемых из США товаров. Изменения вступят в силу с 17 сентября и затронут товары, пошлины на которые были введены летом прошлого года. При этом в список не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза.

Акции японского автопроизводителя Honda дорожают на 3,7%, производителя электроники Sony Corp. - на 1,3%, нефтедобывающей компании Inpex - на 5%.

Между тем цена бумаг производителя видеоигр и приставок Nintendo опускается на 1,3% после того, как накануне Apple анонсировала собственный сервис видеоигр.

Капитализация банка HSBC на торгах в Гонконге поднимается на 2,7%, девелопера New World Development - на 3,3%, фармкомпании CSPC Pharmаceutical - уменьшается на 1,6%.

Котировки акций гонконгского южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix падают на 1,3%, поставщика компонентов для продукции Apple Largan Precision - растут на 3,3%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличивается на 2,3%, банка Westpac - на 1,7%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК подорожали на $0,55 (0,88%) - до $62,93 за баррель. На торгах во вторник цена понизилась на $0,21 (0,34%) и составляла на закрытие $62,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,48 (0,84%), до $57,89 за баррель. На предыдущих торгах WTI уменьшилась в цене на $0,45 (0,78%), до $57,40 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter объявил о том, что Джон Болтон покинет свой пост. По мнению ряда аналитиков, уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран, пишет Bloomberg.

Представитель правительства Ирана Али Рабии уже заявил, что отправив Болтона в отставку, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

"Несколько месяцев назад Джон Болтон пообещал, что Ирана не будет через 3 месяца; мы все еще стоим, а он ушел. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий для понимания реалий Ирана", - написал Рабии на своей странице в Twitter.

"Отставка может стать катализатором существенной деэскалации конфликта с Ираном", - отмечает глава отдела стратегии на мировых сырьевых рынках в RBC Capital Markets Хелима Крофт. По ее мнению, существует вероятность возвращения поставок на мировой рынок порядка 700 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

Между тем цены на нефть поддерживаются данными Американского института нефти (API) о том, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.