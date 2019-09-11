.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $62,9 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
При исполнении бюджета 2018 г. найдены нарушения на 426,2 млрд руб.
Объем нарушений, выявленных Счетной палатой при проверке исполнения бюджета-2018, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1 %. Такие данные приводятся в...
 
Бизнес просит ВС установить срок давности по налоговым преступлениям
Сейчас готовится постановление пленума Верховного суда, в документе будет объяснено, как применять законодательство об ответственности за налоговые преступления. Деловые объединения предложили Верховному суду свое видение проблемы, пишут...
 
Только в четырех федеральных округах реальные доходы населения вышли в плюс
Анализ данных Росстата показывает, что существенных сдвигов в экономическом развитии России в первые шесть месяцев года не произошло. Прежде всего это касается доходов населения, пишет "Российская газета". Из восьми федеральных округов только в...
 
11 сентября 2019 года 09:46

Brent торгуется у $62,9 за баррель

Два из трех основных американских фондовых индексов завершили в "плюсе" пятую сессию подряд во вторник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в среду, однако китайский рынок акций торгуется в "минусе". Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду.

Два из трех основных американских фондовых индексов завершили в "плюсе" пятую сессию подряд во вторник, инвесторы находятся в ожидании заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Сентябрьское заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг, и эксперты в среднем ожидают от него снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%.

Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер для поддержки европейской экономики. Между тем в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

По словам инвестиционного директора Invesco Гэррета Айзекса, еще совсем недавно инвесторы ждали от ЕЦБ снижения ставки на 0,2 п.п. и возобновления программы количественного смягчения.

Федеральная резервная система (ФРС) соберется на очередное заседание на следующей неделе, и рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре, и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Акции американского автопроизводителя Ford Motor Co. подешевели на 1,3% после того, как рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании до "Ba1", что соответствует "мусорному" уровню.

Котировки бумаг Apple Inc. выросли на 1,1% после презентации новых устройств, которая состоялась вечером во вторник. Компания представила три новых модели iPhone и рассказала о планах по выходу на рынок потокового видео, где она будет предлагать подписку по привлекательной для клиентов цене в $4,99 в месяц, что ниже цен конкурентов.

Капитализация промышленного холдинга HD Supply упала на 4,2% после публикации отчетности за второй финквартал. Компания получила прибыль лучше прогнозов рынка, однако ее выручка не оправдала ожиданий, как и прогноз на текущий квартал.

Стоимость акций нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron выросла на 0,8% и 2,1% соответственно на фоне роста цен на нефть.

Рыночная стоимость Boeing увеличилась на 3% после того, как аналитики Morgan Stanley указали на привлекательную стоимость акций компании с учетом хорошего потенциала роста бизнеса американского производителя самолетов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 сентября повысился на 68,66 пункта (0,28%) и составил 2690,43 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,96 пункта (0,03%) - до 2979,39 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,28 пункта (0,04%) и составил 8084,16 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду, однако китайский рынок акций торгуется в "минусе".

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1%, более широкий Topix - на 1,6%.

Южнокорейский Kospi индикатор растет на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, индийский BSE Sensex - на 0,5%.

Между тем китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, Shenzhen Composite потерял 0,6%. Помимо Китая, в "красной зоне" торгуется индекс Индонезии (снижение чуть менее 0,1%). Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,7%.

Внимание рынка постепенно переходит к заседаниям центробанков мира. В четверг состоится встреча руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которой большинство аналитиков ожидают снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%.

Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер, хотя в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

Другой ожидаемой мерой может стать введение многоуровневой системы применения ставки. Для поддержки банков еврозоны ЦБ может освободить от минусовой ставки банковские депозиты в пределах определенной квоты - такая система действует во многих других странах, где ставка по депозитам находится на уровне ниже нуля.

Кроме того, рынок позитивно отреагировал на новость об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности.

"Отставка понижает уровень геополитических рисков, особенно связанных с Сирией, Венесуэлой и Ираном, и открывает путь к более дружественным переговорам с Северной Кореей", - полагает рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннз.

Тем временем во вторник стало известно, что Китай освободит от пошлин ряд импортируемых из США товаров. Изменения вступят в силу с 17 сентября и затронут товары, пошлины на которые были введены летом прошлого года. При этом в список не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза.

Акции японского автопроизводителя Honda дорожают на 3,7%, производителя электроники Sony Corp. - на 1,3%, нефтедобывающей компании Inpex - на 5%.

Между тем цена бумаг производителя видеоигр и приставок Nintendo опускается на 1,3% после того, как накануне Apple анонсировала собственный сервис видеоигр.

Капитализация банка HSBC на торгах в Гонконге поднимается на 2,7%, девелопера New World Development - на 3,3%, фармкомпании CSPC Pharmаceutical - уменьшается на 1,6%.

Котировки акций гонконгского южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix падают на 1,3%, поставщика компонентов для продукции Apple Largan Precision - растут на 3,3%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличивается на 2,3%, банка Westpac - на 1,7%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК подорожали на $0,55 (0,88%) - до $62,93 за баррель. На торгах во вторник цена понизилась на $0,21 (0,34%) и составляла на закрытие $62,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,48 (0,84%), до $57,89 за баррель. На предыдущих торгах WTI уменьшилась в цене на $0,45 (0,78%), до $57,40 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter объявил о том, что Джон Болтон покинет свой пост. По мнению ряда аналитиков, уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран, пишет Bloomberg.

Представитель правительства Ирана Али Рабии уже заявил, что отправив Болтона в отставку, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

"Несколько месяцев назад Джон Болтон пообещал, что Ирана не будет через 3 месяца; мы все еще стоим, а он ушел. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий для понимания реалий Ирана", - написал Рабии на своей странице в Twitter.

"Отставка может стать катализатором существенной деэскалации конфликта с Ираном", - отмечает глава отдела стратегии на мировых сырьевых рынках в RBC Capital Markets Хелима Крофт. По ее мнению, существует вероятность возвращения поставок на мировой рынок порядка 700 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

Между тем цены на нефть поддерживаются данными Американского института нефти (API) о том, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 сентября 2019 года 14:07
ВТБ Капитал исключил GDR Х5 из списка наиболее привлекательных бумаг
(добавлен третий абзац) "ВТБ Капитал" исключил глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". По мнению экспертов, потенциал роста котировок GDR X5 на данный момент ограничен, так...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 13:45
Рубль стабилен на фоне противоречивых настроений на глобальных рынках - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль стабилен, торгуется около 65,4 руб./$. Настроения на глобальных рынках противоречивые, поддержку рублю оказывает нефть, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 13:10
Кредитные рейтинги VEON сейчас самые высокие среди российских операторов мобильной связи - Sberbank CIB
Агентство Fitch вчера повысило рейтинг VEON на одну ступень до ВВВ-, нижней границы инвестиционного уровня. Таким образом, кредитные рейтинги VEON сейчас самые высокие среди российских операторов мобильной связи, сообщается в комментарии Sberbank CIB. "В целом повышение кредитного рейтинга...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 12:27
Акции нефтяных компаний снижаются на растущем рынке - БКС
На растущем рынке акций РФ в среду дешевеют акции нефтяников, в частности, Роснефти и ЛУКОЙЛа, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Это, по мнению эксперта, во многом связано с сообщениями в СМИ о том, что Минфин на прошлой неделе предложил сделать повышенный...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 12:02
ITI Capital открыл идею на покупку GDR и облигаций Petropavlovsk - ITI Capital
ITI Capital открыл идею на покупку GDR и облигаций Petropavlovsk: GDR: +15% до конца 2019 г. Petropavlovsk 22': +5% до конца 2019 г. Дата открытия: 11.09.2019 Цена открытия GDR: 0,10 фунта стерлингов Целевой уровень GDR: 0,12 фунта стерлингов до конца 2019 г. Целевой уровень Petropavlovsk...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 11:55
Рынок акций РФ утром умеренно растет вслед за Европой, подъем сдерживается нефтью
Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ после нейтрального открытия возобновил рост вслед за фондовой Европой на новостях из Китая, при этом подъем сдерживается просевшей накануне нефтью на новостях из США.    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 11:38
Пара рубль/доллар в среду не выйдет из торгового диапазона 65,00-65,50 - РФПИ
На рынке присутствует локальный спрос на валюту, несмотря на благоприятное отношение иностранцев к российскому долгу после пятничного заседания ЦБ по ставке, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. До основных налоговых выплат сентября еще около двух недель, поэтому...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 11:18
Поддержка рубля со стороны фундаментальных факторов постепенно ослабевает - Росбанк
Со стороны фундаментальных факторов поддержка для рубля постепенно ослабевает, что стало одной из причин для умеренно-негативной динамики на валютном рынке в августе, говорится в комментарии Росбанка. Аналитики банка полагают, что к концу года баланс валютной ликвидности продолжит поступательное...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 11:07
Российская валюта сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления - "Нордеа Банк"
убль сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления на фоне более оптимистичных настроений на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль с начала недели прибавляет около 40 копеек в паре с долларом и 30 копеек в паре с евро, чему способствует улучшение настроений на...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:54
Данные по изменению запасов нефти в США в центре внимания трейдеров - AMarkets
В среду в центре внимания трейдеров данные по изменению запасов нефти в США, сообщается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. Согласно опросу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,6 млн баррелей. При этом добыча...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:40
При сохранении позитивного сентимента цены Brent могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель - БКС
отировки Brent находятся в районе $62,5 за баррель, сохраняя позитивную краткосрочную картину. При сохранении позитивного сентимента цены могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель, говорится в комментарии "БКС Брокер". Цены на нефть показывали уверенный рост в первой половине...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:38
Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей не принесут негатива динамике котировок Brent - Промсвязьбанк
Нефть Brent проторговывает середину диапазона 60-65 долл./барр., который, с учетом стабилизации общерыночного сантимента и заявлений представителей ОПЕК о решимости следовать соглашению об ограничении добычи, сохраняет свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:26
GDR Полюса могут быть включены в MVIS Russia Index по итогам пересмотра - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер MVIS Indices может включить в MVIS Russia Index глобальные депозитарные расписки (GDR) "Полюса" по итогам квартального пересмотра, итоги которого будут объявлены 13 сентября 2019 года после закрытия торгов, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" на рынке акций Ильи...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:15
Склонность к росту сохранится на биржах РФ в среду - ИК "Велес Капитал"
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от умеренно благоприятного внешнего фона и могут выйти в небольшой плюс, сообщается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Неспособность нефтяных цен накануне удержаться у многонедельных максимумов, а также...    читать дальше
.
11 сентября 2019 года 10:10
Отечественный рынок акций способен продолжить рост - "Открытие Брокер"
Отечественный рынок акций способен начать торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и ожиданий стимулов на ключевых рынках для российского экспорта, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Рубль также продолжит укрепление, чему будет способствовать размещение...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.