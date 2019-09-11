Цель движения - 65 рублей за доллар - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом ушел под отметку 65,5, которая первую половину августа выступала верхней границей "боковика". Теперь целью движения является нижняя граница канала - 65 рублей за доллар, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. А вот закрепиться ниже нее будет сложно, тут только слабо позитивного внешнего фона недостаточно, нужны более весомые факторы в виде ослабления доллара на мировом рынке.

Пока же "американец" стабилен к основным валютам, а в паре с евро консолидируется около 1,105. Однако наблюдающееся последние дни снижение золота, которое ушло под отметку 1500 долларов за унцию, говорит о том, что страхи инвесторов постепенно снижаются, и это может вылиться и в ослабление доллара.