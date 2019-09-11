ВТБ Капитал исключил GDR Х5 из списка наиболее привлекательных бумаг

"ВТБ Капитал" исключил глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

По мнению экспертов, потенциал роста котировок GDR X5 на данный момент ограничен, так как весь позитив уже учтен в текущей рыночной оценке.

Прогнозная стоимость GDR X5, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $38 за штуку, а текущие котировки находятся на уровне $35,3.