Ожидается движение индекса МосБиржи в сторону 2800 пунктов - Алор Брокер

При слабо позитивном внешнем фоне ожидается движение индекса МосБиржи в сторону 2800 пунктов, но для какого-то кардинального прорыва оснований пока не видно, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций сумел во вторник отыграть дневные потери и закрыться в символическом "плюсе" на фоне встречи Владимира Путина с Германом Грефом. В общем-то ничего нового там сказано не было: решение банка направлять на выплату дивидендов 50% прибыли ожидаемо. В этом случае дивидендная доходность акций банка на текущий момент будет выше доходности ОФЗ.

Рост Сбербанка на 1,9% еще раз подтверждает, что сильного желания зафиксировать прибыль у большинства участников торгов нет, и трейдеры ищут любой повод для покупок. В результате Сбербанк закрылся выше отметки 230 руб., что открыло ему дорогу на рост в район 240 руб. Но для этого нужен как минимум позитивный внешний фон.

На западных площадках драйверов для движения тоже нет. Рынки, в том числе и нефтяной, продажами встретили решение об отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но просадки были очень быстро выкуплены.

Однако нефть так и не удержала отметку 63 доллара за баррель и в среду с утра вновь будет пробовать уйти выше. Позитив для роста задал Американский институт нефти, сообщивший вчера о снижении запасов нефти в США на 7,2 млн баррелей. Если сегодня столь большое сокращение подтвердит Минэнерго США, то нефть вполне может достигнуть первой цели роста - района 64-64,1 доллара за баррель.

"Пока же внешний фон перед открытием российских торгов выглядит слабо позитивным: кроме плюсующей нефти после нашего закрытия отскочили американские индексы, а фьючерсы на них с утра прибавляют около 0,1%. Так что ждем движения индекса МосБиржи в сторону 2800 пунктов, но для какого-то кардинального прорыва оснований пока не видно", - заключает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.