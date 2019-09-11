Ожидается повторное тестирование индексом МосБиржи отметки 2800 пунктов - Промсвязьбанк

В ближайшее время ожидается повторное тестирование индексом МосБиржи отметки 2800 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Российский фондовый рынок завершил торги вторника вблизи нулевой отметки по индексу МосБиржи. Умеренное давление на позиции экспортеров оказывает укрепление российской валюты на FX, в то время как ряд внутренних секторов смотрится сравнительно неплохо.

"В ближайшее время ожидаем повторного теста индексом МосБиржи отметки в 2800 пунктов", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.