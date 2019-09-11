Прогнозируемое Минэнерго США сокращение добычи нефти несколько сбалансирует рынок - ИФК "Солид"

Прогнозируемое Минэнерго США дальнейшее сокращение добычи нефти странами ОПЕК несколько сбалансирует рынок, сообщается в обзоре ИФК "Солид".

В США добавился дополнительный повод для неопределенности после того, как Трамп неожиданно сообщил об отставке советника по нацбезопасности Болтона, который преимущественно занимался вопросом Ирана. Это является одной из вероятных причин снижения цен на нефть ближе к вечеру вторника, так как непонятно, изменится ли курс в отношении Ирана и в какую сторону.

Динамика котировок нефти сопровождалась относительно высокой волатильностью еще и вследствие сообщения Минэнерго США. Ведомство понизило прогноз по цене барреля Brent с $65,15 до $63,39 на 2019 г., в следующем году ожидается $62. По прогнозам Минэнерго, добыча США в 2019 г. составит 12,24 млн барр. в сутки, что на 1,2 млн больше уровней 2018 г., однако прогнозируется дальнейшее сокращение добычи странами ОПЕК, что несколько сбалансирует рынок. Заседание ОПЕК+ на этой неделе даст ориентиры по добыче и спросу от самой организации, отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.