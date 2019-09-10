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10 сентября 2019 года 19:42

Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов благодаря Сбербанку и нефти

Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ во вторник завершил торги умеренным ростом индексов благодаря подорожавшей нефти и подъему бумаг Сбербанка (MOEX: SBER) на заявлениях главы банка Германа Грефа о планируемых дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2787,52 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1343,95 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,8%.

Доллар подешевел до 65,35 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), Сбербанка (+1,9% и +1,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +2% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник сообщил о планах выплачивать со следующего года 50% прибыли в виде дивидендов, также банк планирует в 2020 году достичь достаточности капитала в 11,5%. Переход к выплате дивидендов в 50% чистой прибыли зафиксирован в стратегии Сбербанка.

Выросли GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+4,3%, до 528 рубля - максимум с начала апреля) на фоне известий об интересе Китая к компании. Накануне вечером Financial Times сообщила со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров, что две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+. До обсуждения деталей пока не дошло, но интерес с обеих сторон серьезный, сказал один из собеседников FT, добавив, что достижение финального соглашения не гарантировано.

Второй источник объяснил интерес китайских групп к En+ стремлением увеличить присутствие в возобновляемой энергетике (российская компания владеет гидроэлектростанциями).

Снизился курс акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,2% и -1,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%).

Как сообщила АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%) во вторник, в августе она реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $181,8 млн, что на 7% выше уровня июля ($170,5 млн). До этого продажи снижались в течение четырех месяцев подряд, а рост к предыдущему месяцу последний раз был зафиксирован в марте. По сравнению с данными годичной давности ($294,9 млн) результат августа 2019 года оказался ниже на 38%.

Во вторник в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), Европа после утреннего снижения вышла к вечеру в "плюс" (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,1-0,4%), но проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Кроме того, трейдеры ждут развития ситуации, связанной с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном.

Нефть вечером выросла, цены подогрели ранее оптимистичные заявления нового министра энергетики Саудовской Аравии; Brent к 18:50 МСК превысила на $0,7 уровень суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $63,52 за баррель (+1,5% и +1,7% накануне), октябрьская цена WTI - $58,48 за баррель (+1,1% и +2,4% в понедельник).

Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был внезапно назначен на этот пост в ночь с субботы на воскресенье, а в понедельник уже выступал на Мировом энергетическом конгрессе в Абу-Даби вместо своего предшественника Халида аль-Фалиха. Новый глава Минэнерго подтвердил приверженность прежней политике Саудовской Аравии в нефтяной сфере и сказал, что радикальных изменений не будет.

Заседание министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+ состоится в четверг в Абу-Даби.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, рынок акций утром снижался в рамках коррекции, но потом начал восстанавливаться по индексам благодаря активному росту акций Сбербанка после заявления Грефа о дивидендах и финансовых результатов банка.

В целом глобальные площадки по-прежнему находятся в русле позитивной тенденции благодаря заявлениям сторон американо-китайских торговых переговоров о том, что этот процесс пока развивается в конструктивном ключе. Однако вышедшие в начале дня статданные об усилении китайской потребительской инфляции могут стать серьезным препятствием для расширения стимулирующих мер со стороны ЦБ Китая, считает эксперт.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич связывает поддержку рынку с ростом цен на нефть (Brent к закрытию российского рынка акций поднялась к $63,5 за баррель), в то время как западные фондовые площадки подавали разнонаправленные сигналы. В Европе к вечеру основные индексы подросли, а в США - снизились. Лучше рынка смотрелись акции банковского сектора, поддержку которым оказало подтверждение главой Сбербанка планов по выплате дивидендов в 2020 году в размере 50% от чистой прибыли. Индексу МосБиржи удалось удержаться выше поддержки 2780 пунктов, которая может стать плацдармом роста в краткосрочной перспективе в направлении исторических максимумов. Уход же рынка ниже 2780 пунктов может привести к активизации продаж на фоне желания игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным "длинным" позициям, считает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, появившаяся информация о возможном альтернативном пути маршруту газопровода "Сила Сибири-2", который может быть экономичнее основного, пока не влияет на предпочтения участников торгов в отношении бумаг "Газпрома". Лучше рынка выглядели акции Сбербанка на новостях о дивидендах. Brent превысила $63 за баррель, в рублях цена перевалила за отметку 4100 руб., что последний раз наблюдалось 1 августа.

Под давлением вновь находятся бумаги Polymetal (MOEX: POLY), где наблюдается существенная коррекция последнюю неделю на фоне отката цен на золото ниже $1500 за унцию, что также оказывает давление на акции других золотодобывающих компаний. Рост наблюдается в акциях "Мечела" и расписках En+, которые пользуются спросом на фоне новостей и ожиданий вокруг компаний.

На мировых фондовых рынках преобладает негативная динамика основных индексов. Заявления министра финансов США Стивена Мнучина относительно его оптимизма по поводу переговоров по торговому соглашению с Китаем не произвели впечатления на рынки. В Европе статданные по промышленному производству в Великобритании и Франции за август показали отрицательную динамику в годовом выражении - 0,9% и 0,2% соответственно, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, Европейский суд первой инстанции отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2018 года о расширении доступа "Газпрома" к транзитным мощностям газопровода OPAL. Суд посчитал, что пострадали интересы Польши, транзитные мощности которой становятся менее востребованными. Соответственно, решение ЕК было принято в нарушении принципов энергетической солидарности, хотя на стороне ЕК выступала Германия, как основной потребитель газа.

На этом фоне акции "Газпрома" просели, однако потери были вполне сравнимы с общей динамикой рынка. Если же рассуждать более широко, то значение газопровода OPAL для "Газпрома" постепенно падает в связи с новыми проектами. Более важным для будущей динамики бумаг является старт обсуждения западного маршрута газовых поставок в Китай, который также может пройти по Монголии.

АК "АЛРОСА" сообщила о падении продаж за 8 месяцев на 35%, а в августе падение составило 38,4% в годовом выражении. Реакция рынка была довольно скромной, хотя столь существенный провал реализации намекает на крайне низкие дивидендные выплаты по итогам года. Представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс допустил возможность санкций против "Роснефти" из-за ее продолжающегося сотрудничества с Венесуэлой по закупкам нефти, отмечает аналитик.

На рынке нефти начали неожиданно ожидать того, что новый министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии может продвинуть идею более существенного сокращения производства в рамках ОПЕК+. Как известно, Саудовской Аравии нужна цена на нефть в районе $65-75 за баррель для балансировки бюджета. Кроме того, планируемое размещение акций Saudi Aramco также может пройти существенно лучше, если цена нефти будет выше. Возможно, что уже на встрече министров 12 сентября прозвучат новые предложения. Между тем Goldman Sachs снизил ожидания прироста спроса на нефть до 1,0 млн баррелей к суточному потреблению в текущем году, что на 100 тыс. б/с меньше прежнего прогноза. Однако в 2020 году в Goldman Sachs все же ожидают ускорения темпов потребления на 1,4 млн б/с, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Роснефти" оказались под давлением из-за угрозы санкций США в связи с покупками нефти у Венесуэлы. Индекс S&P 500 при закреплении ниже поддержки 2960 пунктов с высокой вероятностью пойдет на закрытие "гэпа", образованного в начале сентября, стремясь к 2940 пунктам.

Brent обновила вечером многонедельные максимумы, но уже после закрытия рынка акций произошел откат на фоне известий, что Минэнерго США понизило прогноз цены нефти на 2020 год на $3 - до $62 за баррель. На российском рынке акций нельзя исключать продолжения нисходящего движения в краткосрочной перспективе, но сильного импульса к снижению у рынка на данный момент нет. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2750-2780 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+8,6%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+3,9%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-11,3%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-7,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-6,8%), "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (-5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,262 млрд рублей (из них 15,674 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" и 14,003 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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