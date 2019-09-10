Рубль вечером дорожает к доллару и евро в ожидании заседаний ЕЦБ и ФРС

Москва. 10 сентября. Доллар и евро во вторник вечером слегка усилили снижение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже", рубль повышается к бивалютной корзине в ожидании заседаний ЕЦБ и ФРС и смягчения ведущими мировыми центробанками монетарной политики.

Курс доллара США составил 65,38 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,19 руб./EUR1, подешевев на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,05 копейки - до 68,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером немного ускорил темпы роста и торгуется вблизи максимальных отметок с начала сессии во вторник. Тем не менее, основные валютные пары торгуются в течение всего дня в узких диапазонах при относительно низкой активности участников торгов. Участники рынка сфокусированы на результатах заседаний ЕЦБ и ФРС, на которых будут обсуждаться меры по смягчению денежно-кредитной политики.

Сентябрьское заседание ЕЦБ состоится в четверг, и эксперты в среднем ожидают от него снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер для поддержки европейской экономики. Между тем в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

ФРС США соберется на очередное заседание на следующей неделе, и рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, вторую сессию подряд пара "доллар-рубль" консолидируется вблизи отметки 65 руб./$1. "При этом если прошлая неделя в целом прошла под знаком общей коррекции доллара на глобальном валютном рынке и вся группа валют emerging markets сумела продемонстрировать положительную динамику, то на этой неделе рынки выглядят гораздо менее активными. Ситуация затихла, и в целом для валют ЕМ принципиальное значение будут иметь итоги заседаний ведущих мировых центробанков. До этого момента флэтовый характер торгов будет сохраняться", - отметил Поддубский.

"... В условиях отсутствия негативных новостей российская валюта может сохранить текущие комфортные уровни на горизонте ближайшего месяца до ожидаемой встречи США и Китая. При этом на следующей неделе поддержку рублю способно оказать заседание ФРС, на котором американский регулятор, скорее всего, снова снизит ключевую ставку. Напомним, что основным событием текущей недели остается заседание ЕЦБ в четверг, по итогам которого рубль наверняка протестирует отметку 72 руб. в паре с европейской валютой", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Нефть дорожает во вторник пятую сессию подряд на ожиданиях сокращения запасов в США. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,21% - до $63,35 за баррель. Brent превысила $63 за баррель впервые с 1 августа. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на 0,69% - до $58,25 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 сентября на 13,05 копейки, до 65,4393 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,61 копейки, до 72,3039 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 4,37 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,4491 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 4,57 копейки и составил 65,4543 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 343,959 млн, из которых $558,467 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 785,492 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,69 копейки по отношению к понедельнику, до 72,2813 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся всего на 0,06 копейки и составил 72,2751 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR441,353 млн, из которых EUR167,723 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR273,63 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 10 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,64 трлн рублей (при лимите 2,64 трлн рублей и общем спросе 2 трлн 908,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,93% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 3 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2,36 трлн рублей (при лимите 2,36 трлн рублей и общем спросе 2,991 трлн рублей) в среднем по ставке 7,19% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 10 сентября провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 25-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 200 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 200 млрд рублей по цене отсечения 100,001% при объеме спроса 659 млрд 462,8 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник по сравнению с понедельником, продолжив отыгрывать вероятность дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,09% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились также на 4 б.п. - до 7,19% и 7,28% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев отступила на 8 б.п. - до 7,25% годовых.