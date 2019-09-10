Котировки евробондов РФ умеренно снизились во вторник вслед за негативной динамикой UST

Москва. 10 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries), наблюдаемым с конца прошлой недели. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 30 базисных пунктов по отношению к закрытию 9 сентября и составила 112,52% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых (рост на 9 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК опустилась на 6 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,85% от номинала (их доходность выросла на 2,5 пункта - до 1,6% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 6,5 пункта и составил 138 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 63 базисных пункта - до 128,02% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 4,04% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 61 базисный пункт - до 123,7% от номинала (доходность выросла также на 3,5 пункта и составила 4,02% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене по отношению к понедельнику 43 пункта, опустившись до 109,46% от номинала, что соответствует доходности 3,17% годовых (рост на 7 пунктов к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 20 базисных пунктов, до 109,38% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов - до 2,41% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 70 базисных пунктов - до 119,05% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 4,095% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 28 базисных пунктов, до 106,75% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 3,26% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций продемонстрировали умеренное снижение на фоне наблюдаемой в последние дни негативной ценовой динамики и соответствующего роста доходностей US Treasuries. Таким образом, суверенная кривая доходностей евробондов РФ сейчас находится под давлением падающих в цене базовых активов. На этом фоне снижение котировок самого "длинного" выпуска российских еврооблигаций с погашением в 2047 году в ходе торгов достигало почти фигуру, при этом среднесрочные бумаги теряли порядка половины фигуры. Вследствие того, что за последние несколько недель суверенные спреды заметно сузились и сейчас находятся на минимальных уровнях за довольно продолжительное время, любое движение US Treasuries тут же транслируется в аналогичную динамику российских еврооблигаций, которым ничего не остается, как следовать за базовыми активами, так как потенциал сужения спредов практически исчерпан", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.