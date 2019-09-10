10 сентября 2019 года 19:00
Котировки евробондов РФ умеренно снизились во вторник вслед за негативной динамикой UST
Москва. 10 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries), наблюдаемым с конца прошлой недели. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 30 базисных пунктов по отношению к закрытию 9 сентября и составила 112,52% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых (рост на 9 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК опустилась на 6 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,85% от номинала (их доходность выросла на 2,5 пункта - до 1,6% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 6,5 пункта и составил 138 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 63 базисных пункта - до 128,02% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 4,04% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 61 базисный пункт - до 123,7% от номинала (доходность выросла также на 3,5 пункта и составила 4,02% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене по отношению к понедельнику 43 пункта, опустившись до 109,46% от номинала, что соответствует доходности 3,17% годовых (рост на 7 пунктов к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 20 базисных пунктов, до 109,38% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов - до 2,41% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 70 базисных пунктов - до 119,05% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 4,095% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 28 базисных пунктов, до 106,75% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 3,26% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций продемонстрировали умеренное снижение на фоне наблюдаемой в последние дни негативной ценовой динамики и соответствующего роста доходностей US Treasuries. Таким образом, суверенная кривая доходностей евробондов РФ сейчас находится под давлением падающих в цене базовых активов. На этом фоне снижение котировок самого "длинного" выпуска российских еврооблигаций с погашением в 2047 году в ходе торгов достигало почти фигуру, при этом среднесрочные бумаги теряли порядка половины фигуры. Вследствие того, что за последние несколько недель суверенные спреды заметно сузились и сейчас находятся на минимальных уровнях за довольно продолжительное время, любое движение US Treasuries тут же транслируется в аналогичную динамику российских еврооблигаций, которым ничего не остается, как следовать за базовыми активами, так как потенциал сужения спредов практически исчерпан", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
10 сентября 2019 года 19:52
Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Покупкам в наших акциях способствовал рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 19:42
Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ во вторник завершил торги умеренным ростом индексов благодаря подорожавшей нефти и подъему бумаг Сбербанка (MOEX: SBER) на заявлениях главы банка Германа Грефа о планируемых дивидендах. читать дальше
.
10 сентября 2019 года 19:40
Москва. 10 сентября. Доллар и евро во вторник вечером слегка усилили снижение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже", рубль повышается к бивалютной корзине в ожидании заседаний ЕЦБ и ФРС и смягчения ведущими мировыми центробанками монетарной политики. читать дальше
.
10 сентября 2019 года 18:25
Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе остается комфортной, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Во вторник Банк России проводил традиционный недельный депозитный аукцион, лимит на котором был увеличен до 2,64 трлн руб. (неделей ранее банки разместили в ЦБ 2,36 трлн руб.).... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 17:30
Цифровые платежи являются самой привлекательной сферой для инвестиций в финтехе, учитывая наличие сильных долгосрочных драйверов для этого сектора, в том числе рост цифровой торговли, распространенность смартфонов, усложнение структуры платежей и консолидацию отрасли под влиянием регуляторов,... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 17:02
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.
Первая инвестиционная идея - Berkshire Hathaway Inc.: продажа от текущих уровней: $206,62; целевой уровень: $194,5; стоп-лосс: $209,9; ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 16:30
акрытие торгов вторника на рынке акций может пройти с небольшими потерями на фоне слабой динамики внешних рынков, говорится в комментарии "Открытие Брокер".
Отечественный рынок акций торговался в "минусе" вместе с Европой, где продолжают испытывать негативные эмоции по поводу развития процесса... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 16:07
"Во вторник нефтяным ценам удается реализовать движение выше уровней $63. Полагаем, что в краткосрочной перспективе нефтяной актив продолжит осторожную реализацию потенциала роста цен", - говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.
Для возвращения нефтяных... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 15:45
Москва. 10 сентября. Доллар и евро несколько сократили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем, рубль лишь умеренно повышается к бивалютной корзине в условиях слабой активности участников рынка перед заседаниями ЕЦБ и ФРС США. читать дальше
.
10 сентября 2019 года 15:42
В понедельник нефтяные цены в очередной раз показали хороший рост, закрывшись около новых месячных вершин. Во вторник в начале дня они были переписаны, после чего произошел умеренный откат и котировки перешли к консолидации, говорится в комментарии "БКС Брокер". Сейчас Brent прибавляет 0,3% -... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 15:22
В саге о выходе Великобритании из ЕС наиболее вероятным сценарием сейчас является дальнейший перенос сроков Brexit на дату после 31 октября. Развитие дальнейшей ситуации будут определять результаты всеобщих выборов в стране, говорится в комментарии Julius Baer.
На прошлой неделе оппозиция в... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 14:53
Усиление внешнеторговой напряженности между США и Китаем привело к росту неопределенности на финансовых рынках, что стало привлекать инвесторов на рынок золота как защитного актива и обеспечило поддержку котировкам драгоценного металла, говорится в комментарии руководителя исследований проблем... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 13:58
Потенциал для снижения курса рубля остается ограниченным, в ближайшее время рубль будет оставаться в диапазоне 65-66,5 руб./долл., говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".
"Рубль стабилен, торгуется около 65,4 руб./$. Настроения на глобальных рынках противоречивые, поддержку... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 13:35
Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $22,1 до $25,6 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала.
Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным... читать дальше
.
10 сентября 2019 года 13:20
Во вторник инвесторы ждут ежемесячного обзора Управления энергетической информации США (EIA), который выйдет в 19:00 мск, а также статистики Американского института нефти (API) по товарным запасам углеводородного сырья - она будет опубликована в ночь на среду, говорится в комментарии аналитика... читать дальше
.