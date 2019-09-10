Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе остается комфортной - ИК "Велес Капитал"

Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе остается комфортной, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Во вторник Банк России проводил традиционный недельный депозитный аукцион, лимит на котором был увеличен до 2,64 трлн руб. (неделей ранее банки разместили в ЦБ 2,36 трлн руб.). Однако расширения лимита участникам аукциона не хватило: вторую неделю подряд объем предложения со стороны банков был близок к 3 трлн руб.

Также в комментарии отмечается, что в среду Банк России погасит выпуск КОБР-22 на сумму 600 млрд руб. Одновременно ЦБ провел сегодня новый аукцион по размещению выпуска КОБР-25 на 200 млрд руб. В ходе сегодняшнего аукциона был размещен весь выпуск, при этом спрос банков-участников на облигации ЦБ составил 659 млрд руб. "Таким образом, завтра в банковскую систему вернется в чистом виде 400 млрд руб. по каналу ОБР, что может вынудить ЦБ провести дополнительные депозитные операции "тонкой настройки"", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На валютном рынке рубль к концу дня торговался в положительной зоне. Отечественная валюта укреплялась примерно на 0,2% и к доллару, и к евро. "В частности, в паре с американской валютой рубль пытался закрепиться в течение дня ниже 65,5, а в паре с единой европейской в ходе торгов тестировал отметку 72,2. Общая динамика валют на развивающихся рынках была разнонаправленной, и основное преимущество рубль получал с нефтяного рынка, где котировки марки Brent прибавляли к 18:00 около 1,5%", - заключает Юрий Кравченко.