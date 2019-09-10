Сектор цифровых платежей сохраняет привлекательность для инвестиций - Julius Baer

Цифровые платежи являются самой привлекательной сферой для инвестиций в финтехе, учитывая наличие сильных долгосрочных драйверов для этого сектора, в том числе рост цифровой торговли, распространенность смартфонов, усложнение структуры платежей и консолидацию отрасли под влиянием регуляторов, говорится в комментарии аналитика отдела стратегического анализа фондовых рынков Julius Baer Александера Рухти.

"Привлекательный структурный рост несомненно повысит глобальную конкуренцию в сфере цифровых платежей, однако мы ожидаем, что производители более технологичных, интегрированных решений смогут сократить число посредников, в том числе банков-эквайеров и операторов платежей. Важно отметить, что на текущий момент высокотехнологичные решения продолжат работать с доминирующими карточными платежными системами, что позволит им выиграть от глобальной монополии двух конкурирующих игроков", - отмечает Александер Рухти.