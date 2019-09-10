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10 сентября 2019 года 16:30
Закрытие рынка акций может пройти с небольшими потерями на фоне слабой динамики внешних рынков - "Открытие Брокер"
Закрытие торгов вторника на рынке акций может пройти с небольшими потерями на фоне слабой динамики внешних рынков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Отечественный рынок акций торговался в "минусе" вместе с Европой, где продолжают испытывать негативные эмоции по поводу развития процесса выхода Великобритании из ЕС. Впрочем, есть и свои неприятности. В частности, Европейский суд первой инстанции отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2018 года о расширении доступа "Газпрома" к транзитным мощностям газопровода OPAL. Суд посчитал, что пострадали интересы Польши, чьи транзитные мощности становятся менее востребованными. Соответственно, решение ЕК было принято в нарушении принципов энергетической солидарности, хотя на стороне ЕК выступала Германия, как основной потребитель газа. На этом фоне бумаги газовой компании падали на 0,5%. Впрочем, потери были вполне сравнимы с общей динамикой рынка. Если же рассуждать более широко, то значение газопровода OPAL для "Газпрома" постепенно падает в связи с новыми проектами. Более важным для будущей динамики бумаг является старт обсуждения западного маршрута газовых поставок в Китай, который также может пройти по Монголии. Активность немного выросла по сравнению с предыдущим днём, к середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил почти 18 млрд рублей. Российский рынок смог ликвидировать утренние потери за счёт бумаг "Сбербанка", которые рванули вверх на заявлениях главы организации Г. Грефа о том, что банк планирует достичь достаточности капитала в 11,5% и начать платить дивиденды в размере 50% от прибыли уже в 2020 году. Впрочем, усилий только "Сбербанка" пока не хватает, чтобы улучшить состояние всего рынка. Поэтому закрытие дня может пройти с небольшими потерями на фоне слабой динамики внешних рынков, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сбербанк России
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