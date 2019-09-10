Нефть возвращается к реализации потенциала роста цен - БКС

"Во вторник нефтяным ценам удается реализовать движение выше уровней $63. Полагаем, что в краткосрочной перспективе нефтяной актив продолжит осторожную реализацию потенциала роста цен", - говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.

Для возвращения нефтяных котировок к умеренному росту эксперт видит несколько причин.

Во-первых, смена министра энергетики Саудовской Аравии была воспринята рынком с оптимизмом. От нового главы крупнейшего мирового экспортера сырья ожидаются новые активные действия в плоскости поддержки ценовой конъюнктуры рынка, а также сохранения приверженности пакту ОПЕК+. Текущая расстановка сил правящей элиты саудовского королевства вызывает некоторую тревогу - фактически два принца (один из которых сейчас является наследным принцем - Моххамед бен Салман) занимают ключевые посты в королевстве. Такая структура власти может привести к новым межклановым конфликтам внутри королевства и оказать влияние на котировки нефти в определённой будущей перспективе.

Во-вторых, в новостном фоне снова активизировалась тема обсуждения подготовки к IPO Saudi Aramco. Данный процесс воспринимается рынком как сигнал того, что усилия Саудовской Аравии и, вероятно, всего картеля будут максимизироваться с целью повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка для того, чтобы создать наиболее комфортные условия IPO крупнейшей в мире нефтяной компании. До конца 2019 года фактор IPO Saudi Aramco может усилить свое влияние на цены, оказав им существенную поддержку для роста.

В-третьих, видно, что на рынках формируется хрупкий оптимизм - инвесторы ждут активных действия по смягчению монетарных политик ЕЦБ и ФРС, а также надеются на возобновление торговых переговоров США и Китая в перспективе ближайших 2 месяцев. Такая конъюнктура рыночных настроений также способствует восстановлению роста нефтяных котировок.

"В результате мы считаем, что в перспективе ближайшей недели нефтяные цены могут продолжить умеренный рост в диапазоне $62-63,7. Наши ожидания в отношении перспектив конца осени-начала зимы сохраняются - на этом временном горизонте мы ждем сдвига баланса нефтяного рынка к дефициту физического предложения сырья, что может стать мощным драйвером роста для нефтяных цен", - заключает А. Покатович.