Рубль днём сократил темпы роста к доллару и евро на снижении активности игроков перед заседаниями ЕЦБ и ФРС

Москва. 10 сентября. Доллар и евро несколько сократили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем, рубль лишь умеренно повышается к бивалютной корзине в условиях слабой активности участников рынка перед заседаниями ЕЦБ и ФРС США.

Курс доллара США составил 65,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,27 руб./EUR1, подешевев на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,09 копейки - до 68,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 сентября на 13,05 копейки, до 65,4393 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,61 копейки, до 72,3039 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы к доллару и евро днем во вторник на фоне слабой активности участников рынка. Поддержку его котировкам оказывает рост цен на нефть, в то время как основное внимание участников рынка сосредоточено на заседании ЕЦБ, итоги которого будут подведены в четверг. На прошлой встрече руководство регулятора приняло решение оставить процентные ставки без изменений, при этом глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики.

"Инвесторы возлагают большие надежды на заседание ЕЦБ в этот четверг, которое, судя по всему, станет наиболее ожидаемым за долгие годы, так как центробанк объявит о монетарных стимулах в условиях слабого роста экономики. В ситуации, когда угрозы мировой торговой войны ввергли экономику Германии в рецессию, а волнения по поводу Brexit нарастают, ЕЦБ должен объявить о пакете мер, включающем понижение ставки, гарантии сохранять ставки низкими длительное время и компенсацию банкам нежелательных побочных эффектов отрицательных процентных ставок", - полагают аналитики Альфа-банка.

Кроме того, трейдеры ждут сентябрьского заседания ФРС и торговых переговоров США и Китая, намеченных на октябрь. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил Fox Business, что "мы добились большого прогресса" в переговорах с КНР. "Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он.

"...В условиях отсутствия негативных новостей российская валюта может сохранить текущие комфортные уровни на горизонте ближайшего месяца до ожидаемой встречи США и Китая. При этом на следующей неделе поддержку рублю способно оказать заседание ФРС, на котором американский регулятор, скорее всего, снова снизит ключевую ставку. Напомним, что основным событием текущей недели остается заседание ЕЦБ в четверг, по итогам которого рубль наверняка протестирует отметку 72 руб. в паре с европейской валютой", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Нефть дорожает во вторник пятую сессию подряд на ожиданиях сокращения запасов в США. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,91% - до $63,16 за баррель. Цена Brent превысила $63 за баррель впервые с 1 августа. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на 1,04% - до $58,45 за баррель.

Статданные министерства энергетики США об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе будут обнародованы в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают сокращения запасов нефти в Штатах на 2,8 млн баррелей.

Также рынок поддержали заявления нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда, который подтвердил приверженность прежней политике в нефтяной сфере и сказал, что радикальных изменений не будет.

Кроме того, инвесторы ожидают итогов заседания министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+, которое состоится в четверг в Абу-Даби.

"Рубль стабилен, торгуется около 65,4 руб./$1. Настроения на глобальных рынках противоречивые, поддержку рублю оказывает нефть, которая находится под влиянием заявлений представителей ОПЕК в преддверии заседания мониторингового комитета. В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных экономических статданных могут заметно усилить волатильность на валютных рынках. Мягкая риторика ЕЦБ может усилить позитив, что приведет к дальнейшему укреплению рубля. При этом потенциал для снижения курса рубля остается ограниченным, мы ожидаем, что в ближайшее время рубль будет оставаться в диапазоне 65-66,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 10 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,64 трлн рублей (при лимите 2,64 трлн рублей и общем спросе 2 трлн 908,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,93% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 3 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2,36 трлн рублей (при лимите 2,36 трлн рублей и общем спросе 2,991 трлн рублей) в среднем по ставке 7,19% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 10 сентября провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 25-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 200 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 200 млрд рублей по цене отсечения 100,001% при объеме спроса 659 млрд 462,8 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник по сравнению с понедельником, продолжая отыгрывать вероятность дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,09% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились также на 4 б.п. - до 7,19% и 7,28% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев отступила на 8 б.п. - до 7,25% годовых.