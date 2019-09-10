Золото имеет потенциал роста в краткосрочной перспективе - Julius Baer

Усиление внешнеторговой напряженности между США и Китаем привело к росту неопределенности на финансовых рынках, что стало привлекать инвесторов на рынок золота как защитного актива и обеспечило поддержку котировкам драгоценного металла, говорится в комментарии руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстена Менке.

"Настроения в секторе в последнее время становились все более "бычьими", отражая рост неопределенности. Несмотря на то, что золото больше не является выгодным вложением, мы сохраняем конструктивную позицию по металлу", - отмечает эксперт Julius Baer.