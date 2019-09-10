Потенциал дальнейшего падения котировок российских евробондов сохраняется - Уралсиб

Российские суверенные еврооблигации показали максимальное за два с половиной месяца падение котировок. Потенциал дальнейшего падения котировок сохраняется, говорится в обзоре Уралсиба.

"Эта неделя для российских евробондов началась с заметного падения котировок. Доходность UST10 продолжила расти, поднявшись еще на целых 8 б.п. - до 1,65%. Российские бумаги не смогли больше игнорировать это движение и впервые за долгое время понесли значительные потери. Впрочем, рост цен на нефть и в целом достаточно благоприятная ситуация на рынке сдерживали падение цен российских бумаг. Так, длинные выпуски потеряли по 0,8–1,1 п.п. от номинала, а среднесрочные – по 0,2–0,5 п.п., что немного больше средних потерь бумаг других ЕМ. Доходности вдоль кривой выросли в среднем на 5 б.п., что по-прежнему меньше, чем вчерашний рост доходности UST10. При этом рост доходностей гособлигаций США в конце прошлой недели учтен еще не полностью, и мы наблюдали сильное сокращение спредов – за последнюю неделю в среднем на 20 б.п. Пятилетний CDS-спред РФ третий день подряд остается на минимуме – 85 б.п. Таким образом, потенциал дальнейшего падения котировок сохраняется", - указывает аналитик Уралсиба Евгений Сергеев.