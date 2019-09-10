Рынок акций РФ утром продолжил снижение вместе с миром, индекс МосБиржи просел к 2770п

Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжает умеренно снижаться на фоне наметившейся коррекции внешних фондовых площадок и нефти в отсутствие свежих драйверов для роста, индекс МосБиржи просел в район 2770 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2772,64 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1333,67 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар подешевел до 65,5 рубля (-0,05 рубля).

Снизился курс акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Подросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

В США накануне индексы показали смешанную динамику, Dow Jones вырос четвертую сессию подряд, чего не происходило последние два месяца, отмечает MarketWatch.

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Кроме того, трейдеры ждут развития ситуации, связанной с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном.

Объем китайского экспорта неожиданно снизился в августе при сокращении поставок в США на фоне торговой войны между двумя странами. Показатель в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, по данным Главного таможенного управления. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 2% и падение импорта на 6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Во вторник в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Нефть утром во вторник забуксовала в росте, подогретом ранее оптимистичными заявлениями нового министра энергетики Саудовской Аравии; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 9 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $62,66 за баррель (+0,1% и +1,7% накануне), октябрьская цена WTI - $57,94 за баррель (+0,2% и +2,4% в понедельник).

Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был внезапно назначен на этот пост в ночь с субботы на воскресенье, а в понедельник уже выступал на Мировом энергетическом конгрессе в Абу-Даби вместо своего предшественника Халида аль-Фалиха.

Новый глава Минэнерго подтвердил приверженность прежней политике Саудовской Аравии в нефтяной сфере и сказал, что радикальных изменений не будет.

Заседание министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+ состоится в четверг в Абу-Даби.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Альберта Короева, индекс МосБиржи неспешно отступает третий день подряд после волны роста в предшествующие восемь сессий. Существенной коррекции препятствует выросшая нефть Brent, которая несколько дней назад поднялась выше $60 за баррель.

После введения взаимных пошлин США и Китая рынки пребывали в унынии, но заявления, поступившие на прошлой неделе о возобновлении торговых переговоров, подстегнули рост. Решения в парламенте Великобритании по недопущению Brexit без сделки также были позитивно восприняты рынками. Сейчас инвесторы всецело сосредоточены на ожидаемых действиях ЕЦБ и ФРС. Европейский регулятор, как ожидается, в четверг прибегнет к новым стимулирующим мерам. На российском рынке утром во вторник очевидным является продолжение фиксации в акциях золотодобытчиков вслед за снижением цен на золото, отмечает эксперт.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи продолжает сползать вниз "под собственной тяжестью", продажи с начала недели идут на низких объемах и не носят какого-то ярко выраженного характера. Особых драйверов нет ни для роста, ни для сильного снижения: позитив в виде потепления отношений между США и Китаем уже отыгран, а вопрос снижения ставки ФРС пока повис в воздухе.

Если нефть Brent продолжит расти к своим целям - сначала отметка $64, а потом $67 за баррель, то вполне вероятен свежий приток средств нерезидентов в рублевые активы, что выдернет в перспективе индекс МосБиржи на исторические максимумы. Пока же открывать короткие позиции очень опасно, поскольку внешний фон может измениться в любой момент, и покупки вновь вернутся на рынок, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в отсутствие значимой макростатистики и сильных инфоповодов настроения участников глобальных рынков в начале недели определяют ожидания скорого смягчения монетарной политики ключевыми центральными банками. В этом плане заседание ЕЦБ в четверг приобретает все больший вес, поэтому инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, американо-китайские торговые переговоры временно отошли на задний план, в центр внимания выходит Великобритания и тот острый конфликт, который разгорелся между парламентариями и премьер-министром по мере приближения развязки Brexit.

Также инвесторы переключили внимание на монетарные стимулы и заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг: ожидается, что регулятор объявит о монетарных стимулах в условиях слабого роста экономики. Управляющий совет ЕЦБ был непривычно прямолинеен на июльском заседании в своем намерении ввести большой пакет стимулов в сентябре. Как ожидается, Центробанк выполнит свое обещание, понизив ставку по депозитам и объявив о новом раунде покупки активов.

Российский рынок акций на этой неделе будет следовать глобальному тренду, исходя из комментариев многочисленных спикеров Федрезерва, который может продолжить понижение ставок на будущей неделе. Мягкая политика в сочетании с ожиданиями понижения ставки ЕЦБ на этой неделе и некоторое ослабление напряженности в отношении российских санкций после обмена заключенными между Москвой и Киевом в минувшие выходы поддержат акции крупнейших российских компаний, в том числе бумаги Сбербанка. Рост цен на нефть на фоне назначения нового министра энергетики Саудовской Аравии оказывает дополнительную поддержку акциям российских нефтегазовых компаний, полагают эксперты банка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения утром во вторник выступили акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-6,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,6%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+37,1% и +10,2% "префы"), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+5,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+4,7%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,919 млрд рублей (из них 2,089 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").