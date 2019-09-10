Все локальные факторы будут способствовать дальнейшему умеренному росту рубля - РФПИ

В течение вторника вполне стоит ожидать попыток приблизиться к уровню 65 рублей за доллар. Исключая внешнюю неопределенность, все локальные факторы будут способствовать дальнейшему умеренному росту рубля, говорится в комментарии РФПИ.

"Смешанная динамика большинства ЕМ валют при стабилизации внешнего фона и рост цен на нефть почти до $63 к концу понедельника позволили рублю остаться в числе лидеров, пусть и с довольно скромным результатом. Активность торгов снизилась, что указывало на некоторую передышку и отсутствие явно выраженных потоков в обе стороны. По ощущениям, экспортных продаж также было немного. Однако в целом настроения оставались умеренно оптимистичными, поэтому и рубль продолжал двигаться в соответствии с нашими ожиданиями, то есть в сторону укрепления. Начало торгов сегодня выводит пару USD/RUB еще ниже к 65,35, и в течение дня вполне стоит ожидать попыток приблизиться к уровню 65/USD. Исключая внешнюю неопределенность, все локальные факторы будут способствовать его дальнейшему умеренному росту", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.