Рубль сохранит текущие комфортные уровни при отсутствии негативных новостей - "Нордеа Банк"

В условиях отсутствия негативных новостей российская валюта может сохранить текущие комфортные уровни на горизонте ближайшего месяца, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

"На наш взгляд, в условиях отсутствия негативных новостей российская валюта может сохранить текущие комфортные уровни на горизонте ближайшего месяца до ожидаемой встречи США и Китая. При этом на следующей неделе поддержку рублю способно оказать заседание ФРС, на котором американский регулятор, скорее всего, снова снизит ключевую ставку. Напомним, что основным событием текущей недели остается заседание ЕЦБ в четверг, по итогам которого рубль наверняка протестирует отметку 72 в паре с европейской валютой", - прогнозируют эксперты "Нордеа Банка".

Российская валюта накануне продолжила укреплять свои позиции и прибавила 0.3% в паре с долларом США по итогам торгов в понедельник. Динамика рубля оказалась лучше, чем динамика прочих валют развивающихся стран, что, по мнению аналитиков банка, было во многом обусловлено ростом нефтяных котировок, которые приблизились к отметке $63/bbl.