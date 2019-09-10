Рубль может продолжить движение к отметке 65 против доллара - Росбанк

Рубль может продолжить укреплять позиции к отметке 65 против доллара, отмечается в комментарии Росбанка. Однако эксперты банка не видят сильных аргументов для устойчивого укрепления рубля в виду сезонного сжатия валютной ликвидности и меньшего спроса на российские активы по сравнению с июнем и июлем.

Российский рубль в начале недели продолжил укреплять позиции, протестировав отметку 65,4 против доллара в течение дня (USD/RUB 65,5 на закрытие) и 72,2 против евро (EUR/RUB 72,4 на закрытие). Российская валюта опережает всех своих основных конкурентов по темпам укрепления, подчеркивается в комментарии Росбанка.

"Такому движению способствует восстановление цен на нефть (Brent $62.6/барр., +1.7%) на фоне заявлений нового министра энергетики Саудовской Аравии о готовности к дальнейшему сокращению добычи, - указывают аналитики банка. - Однако вопрос о поддержке остальных ключевых игроков нефтяного рынка остается открытым, что сдерживает полноценное ралли на нефтяном рынке. Кроме того, общая активность на российском валютном рынке набирает обороты после августовского затишья. Активность экспортеров может оживиться перед новым налоговым циклом (первые выплаты состоятся уже 13 сентября, крупные выплаты - 25 и 27 сентября)".