Подтверждаем рекомендацию "покупать" акции VEON - Уралсиб

Учитывая фундаментальный потенциал VEON, достаточно устойчивое финансовое положение и денежные потоки, аналитики Уралсиба в своем обзоре подтверждают рекомендацию "покупать" для акций компании.

Увеличение доли в GTH позволит VEON еще больше упростить свою корпоративную структуру в соответствии со стратегией, принятой в прошлом году. В краткосрочной перспективе опасения относительно возможного снижения уровня дивидендов в результате принятия новой дивидендной политики, о котором было объявлено ранее в этом месяце, могут привести к повышению волатильности котировок в акциях VEON.

"Тем не менее, учитывая фундаментальный потенциал компании, ее достаточно устойчивое финансовое положение и денежные потоки, мы подтверждаем рекомендацию "покупать" акции VEON", - отмечают аналитики Уралсиба.

В понедельник, 9 сентября, VEON сообщил о том, что акционеры его дочерней компании GTH одобрили передачу ее операционных активов на уровень VEON. Также было объявлено о том, что компания завершила выплаты египетскому налоговому органу на сумму 82,3 млн долл. в рамках соглашения с египетскими властями об урегулировании налоговых претензий и о том, что акции GTH будут исключены из котировального списка Египетской фондовой биржи к концу торговой сессии понедельника. По итогам выкупа акций у миноритариев доля VEON в GTH достигла 98,2%.