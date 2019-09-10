Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне растущей нефти

Москва. 10 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и в ожидании смягчения денежно-кредитной политики основных мировых центробанков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,35-65,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,37 руб./$1 (-17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,22 руб./EUR1 (-18 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 17,86 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,73 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11 копеек ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти и в ожидании смягчения политики со стороны ведущих центробанков мира. Позитивные настроения инвесторов также поддерживаются ожиданием новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем. По словам президента США Дональда Трампа, Штаты обсудят торговые вопросы с Китаем на следующей неделе.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил Fox Business, что "мы добились большого прогресса" в переговорах с КНР. "Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он.

Важным событием для рынков на этой неделе станет заседание Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг. На прошлой встрече руководство регулятора приняло решение оставить процентные ставки без изменений, при этом глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают повышаться на фоне оптимистичных заявлений нового министра энергетики Саудовской Аравии. Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был внезапно назначен на этот пост в ночь с субботы на воскресенье, а в понедельник уже выступал на Мировом энергетическом конгрессе в Абу-Даби вместо своего предшественника Халида аль-Фалиха. Новый глава Минэнерго подтвердил приверженность прежней политике Саудовской Аравии в нефтяной сфере и сказал, что радикальных изменений не будет.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,45% - до $62,87 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,5% - до $58,14 за баррель. По итогам предыдущих торгов цена Brent выросла на 1,71%, WTI - на 2,35%. Торги в понедельник оба сорта завершили на самых высоких уровнях с 31 июля, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

По мнению аналитиков AxiTrader, есть надежды на продление соглашения ОПЕК+ об ограничениях на добычу нефти, поскольку торговая война между США и Китаем продолжается. Кроме того, правительство Саудовской Аравии, в частности, нуждается в более высоких ценах на нефть для того, чтобы повысить рыночную стоимость нефтяной госкомпании Saudi Aramco перед запланированным IPO.

Заседание министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+ состоится в четверг в Абу-Даби.