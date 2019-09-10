Переход нефти Brent в верхнюю часть диапазона 60-65 долл./барр. выглядит оправданным - Промсвязьбанк

Нефть Brent перешла в верхнюю часть диапазона 60-65 долл./барр., который, с учетом стабилизации общерыночного сантимента и заявлений представителей ОПЕК о решимости следовать соглашению об ограничении добычи, выглядит в настоящее время оправданным, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

Из важных последних новостей эксперт банка отметил заявления нового министра энергетики Саудовской Аравии, выразившего уверенность в том, что соглашение носит долгосрочный характер. "Определенную поддержку рынку нефти оказывают и ожидания сокращения запасов энергоносителей в США (согласно консенсусу, запасы сырой нефти за прошлую неделю в страну могут уменьшиться на 2,6 млн барр.; данные выйдут в среду). Мы по-прежнему рассчитываем на сохранение инерции к росту нефтяных котировок к верхней границе указанного диапазона", - заключает Евгений Локтюхов.