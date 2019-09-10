Инициатива пока остается на стороне нефтяных "быков" - AMarkets

На азиатской сессии вторника нефтяные "быки" решились на тестирование уровня $63. Несмотря на то что закрепиться выше им пока не удалось, очевидно, что инициатива остается на их стороне. Участники рынка допускают, что при новом министре Саудовская Аравия не будет активно поддерживать идею дополнительного сокращения нефти, при таком сценарии у продавцов появится повод отыграться, говорится в комментарии AMarkets.

В понедельник нефть марки Brent прибавила более 1%, добравшись до дневного максимума в $62,69 за баррель. Тем не менее, уже на азиатской сессии вторника "быки" решились на тестирование уровня $63. Несмотря на то что закрепиться выше им пока не удалось, очевидно, что инициатива остается на их стороне, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Рост котировок нефти обусловлен доминированием на рынке оптимистичных настроений, что обусловлено надеждами на способность Китая и США избежать эскалации тарифной войны, а также стимулирующей политикой мировых ЦБ, направленной на оздоровление мирового экономического роста. Новостной фон вряд ли достаточен, чтобы нивелировать риск дальнейшего замедления мировой экономики. Такого же мнения придерживается агентство Fitch, накануне понизившее прогнозы по темпам роста Еврозоны, Китая и США. В настоящее время ожидается, что темпы роста Китая снизятся до 6,1% в 2019 году и 5,7% в 2020 году по сравнению с 6,2% и 6,0% соответственно. Темпы роста Еврозоны до конца года просядут до 1,1% из-за реальной угрозы Brexit без соглашения, что может вызвать рецессию Великобритании в 2020 году. Прогнозы роста в США были снижены до 2,3% в 2019 году и 1,7% в 2020 году по сравнению с 2,4% и 1,8%.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на встречу мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится 12 сентября в Абу-Даби. Ранее в Саудовской Аравии сменился министр нефти. Участники рынка допускают, что при новом министре Саудовская Аравия не будет активно поддерживать идею дополнительного сокращения нефти. При таком сценарии у продавцов появится повод отыграться, отмечает А. Деев.