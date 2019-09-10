Утренние прогнозы: на рынке акций во вторник царят нейтральные настроения при отсутствии поводов для роста

На утро вторника сформирован в целом нейтральный внешний фон, полагают аналитики. Эксперты рассчитывают на открытие торгов с незначительным отклонением индекса МосБиржи и консолидации рынка в течение для.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2780-2795 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2770, 2760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. В случае продолжения утреннего роста стоимости фьючерсов на нефть ближайшей точкой притяжения для него может стать отметка 2800 пунктов".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая тот факт, что рыночный сантимент скорее нейтральный, во вторник можно рассчитывать на движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2760-2800 пунктов. Поддержку могут оказать сохраняющие импульс к росту цены на нефть, что позволит подрасти бумагам из нефтегазового сектора ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В первой половине вторника фиксация прибыли по российским бумагам продолжится, и в отсутствие поводов для роста индекс МосБиржи будет потихоньку снижаться. Однако открывать "шорты" очень опасно, поскольку внешний фон может измениться в любой момент и покупки вновь вернутся на рынок".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Предстоящий день будет достаточно спокойным, если, конечно, не появятся новые твиты от Д. Трампа. Основной идеей на рынке остаются стимулы центральных банков в условиях замедления глобальной экономики. США и Китай пока не могут ответить конкретикой по поводу предстоящих переговоров по торговым вопросам, но утечки информации всё же происходят. Российский рынок может воспользоваться попыткой роста нефти, но повышению индексов способно помешать дальнейшее укрепление рубля. На фоне отрицательных ставок в Европе доходность российского долгового рынка становится предложением, от которого европейские инвесторы не смогут отказаться".