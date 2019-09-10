Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3% - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,39%) и РТС (-0,03%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их максимальное внутридневное значение было достигнуто уже в первые минуты торгов. Однако утренняя попытка игры на повышение довольно быстро сошла на нет. Вскоре индекс МосБиржи сполз на отрицательную территорию и провел остаток торгового дня в состоянии консолидации. Что же касается долларового индекса РТС, то он получил некоторую поддержку благодаря продолжившемуся коррекционному укреплению курса отечественной валюты, констатирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Обороты торгов оказались сравнительно невысоки. В целом они носили достаточно спокойный и будничный характер. Этому способствовала невнятная динамика ключевых западных фондовых индексов. Вместе с тем участники локальных торгов проигнорировали вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке.

Между тем фьючерсы на нефть сорта Brent вчера в очередной раз обновили свой месячный максимум и вплотную приблизились к отметке $63 за баррель. Информационным поводом для видимого оживления на сырьевом рынке стало известие о смене министра энергетики Саудовской Аравии. Впрочем, новый министр принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд уже дал понять, что политика указанного государства в составе нефтяного картеля ОПЕК не претерпит радикальных изменений.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1,4 п. или около 0,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции вновь завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи с крайне скудным потоком значимых корпоративных новостей заметные движения в отдельных бумагах носили технический характер или же были связаны с событиями предыдущих дней, отмечает эксперт.

Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное падение стоимости в пределах 0,1-0,2%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерним приростом подорожали на 0,5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,9%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,3%. Японский Nikkei225 подрос на 0,2%.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2780-2795 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2770, 2760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. В случае продолжения утреннего роста стоимости фьючерсов на нефть ближайшей точкой притяжения для него может стать отметка 2800 пунктов", - считает Виталий Манжос.