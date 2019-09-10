Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями. Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило последние два месяца, отмечает MarketWatch. Между тем Standard & Poor's 500 ушел в слабый минус, а Nasdaq Composite потерял 0,2%. Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Кроме того, трейдеры ждут развития ситуации, связанной с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном. "Мы добились большого прогресса" в переговорах с Китаем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник. "Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он Fox Business, отметив, что торговая война не оказывает влияния на американскую экономику.

Объем китайского экспорта неожиданно снизился в августе при сокращении поставок в США на фоне торговой войны между двумя странами. Показатель в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, по данным Главного таможенного управления. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 2% и падение импорта на 6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются незначительно и без единой динамики, отражая, в том числе, слабые колебания американского рынка акций по итогам предыдущей сессии. Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, которые пройдут на этой и следующей неделе соответственно. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка незначительно снизился. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,38%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК снизился на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,05%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:04 МСК увеличилось на 0,68%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:04 МСК опустился на 0,63%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают повышаться на фоне оптимистичных заявлений нового министра энергетики Саудовской Аравии. Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был внезапно назначен на этот пост в ночь с субботы на воскресенье, а в понедельник уже выступал на Мировом энергетическом конгрессе в Абу-Даби вместо своего предшественника Халида аль-Фалиха. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,38% - до $62,83 за баррель. В понедельник их цена поднялась на 1,71%, составив на закрытие $62,59 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,36% - до $58,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на 2,35%, закрывшись на отметке $57,85 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала почти в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,623 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,505 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 сентября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (7-9 сентября) 0,03%, поднявшись до 629,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+0,9%), "Магнит-003Р-02" (+0,52%) и "Газпром БО-23" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,96%), "Магнит-003Р-01" (-0,7%) и "Уралкалий ПБО-04-Р" (-0,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 9 сентября полностью разместила облигации серии 001Р-12 объемом 2 млрд рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) размещались по закрытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,3% годовых, купоны годовые. У выпуска амортизационная система погашения: эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещались в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

РН банк 13 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,8-8,0% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,95-8,16% годовых. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в апреле текущего года, разместив 3-летние облигации серии БО-001P-05 объемом 8 млрд рублей по ставке 8,9% годовых.

ООО "Бэлти-гранд" 17 сентября планирует начать размещение облигаций серии БО-ПО2 объемом 300 млн рублей. Выпуск сроком обращения 5 лет будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. Ставка 2-60-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. Компания в мае текущего года разместила дебютные 3-летние облигации серии БО-ПО1 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оба выпуска размещаются в рамках программы облигаций компании объемом до 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) приобрела в рамках оферты 14 млн 756,389 тыс. облигаций серии 001Р-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 98,37% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка текущего купона составляет 9% годовых.