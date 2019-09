Нефть достигла максимума за 6 недель

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются незначительно и без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают повышаться.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями.

Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило последние два месяца, отмечает MarketWatch. Между тем Standard & Poor's 500 ушел в слабый минус, а Nasdaq Composite потерял 0,2%.

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Кроме того, трейдеры ждут развития ситуации, связанной с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном.

"Мы добились большого прогресса" в переговорах с Китаем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник. "Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он Fox Business, отметив, что торговая война не оказывает влияния на американскую экономику.

"Есть ожидания, что где-то в октябре состоится встреча между США и Китаем, хотя нет ни даты, ни повестки", - отмечает Рэнди Фредерик из Schwab Center for Financial Research. "Мне трудно представить настоящее торговое соглашение", учитывая очевидные различия в переговорных позициях Вашингтона и Пекина, сказал он изданию MarketWatch.

Объем китайского экспорта неожиданно снизился в августе при сокращении поставок в США на фоне торговой войны между двумя странами. Показатель в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, по данным Главного таможенного управления. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 2% и падение импорта на 6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций AT&T Inc. в понедельник выросли на 1,5%. Инвестиционная компания Elliott Management раскрыла владение акциями телекоммуникационного гиганта на сумму $3,2 млрд и призвала к реорганизации операций компании с целью увеличения рентабельности и рыночной стоимости.

Цена бумаг производителя алюминия Alcoa Corp. подскочила на 6,2% после его объявления о реорганизации с 1 ноября с целью упростить структуру операций и сфокусироваться на приоритетных стратегических направлениях.

Акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac резко взлетели - почти на 43%, достигнув максимальных отметок с октября 2017 года - после слов Мнучина о том, что скоро эти ипотечные агентства начнут получать прибыль.

В число лидеров снижения среди компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, вошли PayPal Holdings (-4,2%) и Air Products & Chemicals Inc. (-4,1%). В Dow Jones наиболее существенно подешевели бумаги Merck & Co. (-3,6%) и Visa Inc. (-2,3%).

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 38,05 пункта (0,14%) - до 26835,51 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 снизился за день на 0,28 пункта (0,01%), составив 2978,43 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 15,64 пункта (0,19%) - до 8087,44 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются незначительно и без единой динамики, отражая, в том числе, слабые колебания американского рынка акций по итогам предыдущей сессии.

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, которые пройдут на этой и следующей неделе соответственно.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка незначительно снизился.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились к 8:43 МСК соответственно на 0,24% и на 0,28%.

В число лидеров повышения входят акции банков, в том числе крупнейшего Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+3,6%) и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (+3%).

Также дорожают бумаги автопроизводителей, включая Toyota Motor (+1,1%), Nissan Motor (+3,2%) и Honda Motor (+2%).

Накануне главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава заявил о том, что уйдет в отставку 16 сентября на фоне скандала с завышением его вознаграждения. Временно исполняющим обязанности CEO станет операционный директор Ясухиро Ямаучи. Компания рассчитывает определиться с постоянным преемником до конца октября.

В то же время снижается стоимость акции косметической компании Shiseido (-3,1%) и производителя бытовой электроники Sony (-2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК снизился на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,05%.

Темпы роста потребительских цен в Китае в августе остались на максимальном уровне за полтора года из-за сохраняющегося повышения стоимости продуктов питания, в то время как цены производителей снизились.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на аналогичную величину в июле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал подъем показателя на 2,6%.

Цены производителей (индекс PPI) в августе снизились на 0,8% после сокращения на 0,3% в предшествующий месяц, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали в среднем падения на 0,9%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге дешевеют на 0,6%.

При этом растет цена акций CNOOC (+2,3%) и China Life Insurance (+0,8%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:04 МСК увеличилось на 0,68%.

В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 0,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снижается на 1,5%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:04 МСК опустился на 0,63%.

Котировки бумаг крупнейшей золотодобывающей компании страны Newcrest Mining упали более чем на 4%, оператора платных автодорог Transurban - на 2,8%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают повышаться на фоне оптимистичных заявлений нового министра энергетики Саудовской Аравии.

Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был внезапно назначен на этот пост в ночь с субботы на воскресенье, а в понедельник уже выступал на Мировом энергетическом конгрессе в Абу-Даби вместо своего предшественника Халида аль-Фалиха.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 МСК подорожали на $0,21 (на 0,34%) - до $62,8 за баррель. В понедельник их цена поднялась на $1,05 (на 1,71%), составив на закрытие $62,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,25 (на 0,43%) - до $58,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $1,33 (на 2,35%), закрывшись на отметке $57,85 за баррель.

Торги в понедельник оба сорта завершили на самых высоких уровнях с 31 июля, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Новый глава Минэнерго подтвердил приверженность прежней политике Саудовской Аравии в нефтяной сфере и сказал, что радикальных изменений не будет.

По мнению аналитиков AxiTrader, есть надежды на продление соглашения ОПЕК+ об ограничениях на добычу нефти, поскольку торговая война между США и Китаем продолжается. Кроме того, правительство Саудовской Аравии, в частности, нуждается в более высоких ценах на нефть для того, чтобы повысить рыночную стоимость нефтяной госкомпании Saudi Aramco перед запланированным IPO.

Заседание министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+ состоится в четверг в Абу-Даби.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник практически не изменилась - до 450,7 юаня за баррель.