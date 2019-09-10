Возможно движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2760-2800 пунктов - Промсвязьбанк

Во вторник можно рассчитывать на движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2760-2800 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Индексу МосБиржи в понедельник не удалось вернуться к восходящей динамике после просадки пятницы. На смешанном внешнем фоне ключевые "фишки" не смогли показать рост. Учитывая тот факт, что рыночный сантимент скорее нейтральный, во вторник, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, можно рассчитывать на движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2760-2800 пунктов. Поддержку могут оказать сохраняющие импульс к росту цены на нефть, что позволит подрасти бумагам из нефтегазового сектора