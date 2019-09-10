На горизонте ближайших дней ожидается консолидация пары доллар/рубль вблизи отметки 65,50 - Промсвязьбанк

Сильных внутренних факторов для изменения текущего расклада сил на валютном рынке не видно, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Ключевым фактором для рубля остается вопрос общего отношения инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. На горизонте ближайших дней ожидается консолидация пары доллар/рубль вблизи отметки 65,50.

Тенденция к укреплению российского рубля постепенно приостанавливается. В ходе торгов понедельника рубль вновь сумел прибавить против доллара около 0,3%, пара доллар/рубль опускалась в район 65,35, однако к концу дня вернулась выше отметки 65,50. Основная группа валют развивающихся стран не демонстрировала однонаправленной тенденции в ходе торгов. С наступлением сентября сантимент в отношении валют EM заметно улучшился, но дальнейшая динамика валют развивающихся стран во многом будет зависеть от итогов заседаний ведущих регуляторов (ЕЦБ и ФРС) в ближайшие две недели.

"С начала августа пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 65-67, который мы считаем сбалансированным. Улучшение внешнего фона способствовало возвращению пары в нижнюю половину диапазона. При этом сильных внутренних факторов для изменения текущего расклада сил на рынке мы не видим, соответственно, ключевым фактором для рубля остается вопрос общего отношения инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - На горизонте ближайших дней ожидаем увидеть консолидацию пары доллар/рубль вблизи отметки 65,50. Из ключевых событий на повестке текущей неделе для всей группы валют EM отдельно выделяется заседание ЕЦБ, итоги которого будут объявлены в четверг".