Курс несильно отойдет от отметки 65,5 рубля за доллар - Алор Брокер

Курс рубля несильно отойдет от отметки 65,5 за доллар, пока не появятся новые стимулы для движения, говорится в комментарии Алор Брокер.

Рубль в паре с долларом завершил понедельник у отметки 65,5 - там проходила верхняя граница "боковика", где российская валюта торговалась первую половину августа. Пока доллар стабилен к основным валютам, а рубль от обесценивания будет сдерживать дорожающая нефть.

"В целом мы ждем спокойных торгов на валютном рынке, курс несильно отойдет от отметки 65,5 рубля за доллар, пока не появятся новые стимулы для движения", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.