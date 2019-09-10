.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Brent способна достигнуть уровня $64 - ИФК "Солид"
.
10 сентября 2019 года 09:10
Brent способна достигнуть уровня $64 - ИФК "Солид"
Brent способна достигнуть уровня $64, насыщенный новостной фон этой недели обеспечит высокую волатильность на рынке, сообщается в обзоре ИФК "Солид". Нефть продолжает рост и тестирует уровень 63 доллара за баррель по Brent в ходе азиатской сессии. Новостной фон способствовал покупкам сырья, в частности, новый министр энергетики Саудовской Аравии - активный сторонник сокращения добычи для поддержания цен, кроме того, к более активному сокращению в рамках ОПЕК+ должен перейти Ирак. "Brent способна достигнуть уровня $64, насыщенный новостной фон этой недели обеспечит высокую волатильность на рынке", - считает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.
.
10 сентября 2019 года 09:01
В первой половине вторника фиксация прибыли по российским бумагам продолжится, и в отсутствие поводов для роста индекс МосБиржи будет потихоньку снижаться, говорится в комментарии Алор Брокер. В понедельник российский рынок акций снизился на 0,4%, но продажи происходили на низких объемах и не... читать дальше
.09 сентября 2019 года 19:41
Рубль вечером несколько снизил темпы роста к доллару и евро в ожидании развития ситуации на мировых рынках
Москва. 9 сентября. Доллар и евро снижаются, но сократили потери на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль умеренно повышается к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС и на фоне растущих цен на нефть. читать дальше
.09 сентября 2019 года 19:18
Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения нисходящей коррекции - игроки фиксировали прибыль после 3-недельного роста, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и подорожавшую нефть (Brent превысила $62 за баррель) на новостях из США и Китая; индекс МосБиржи откатился ниже 2790 пунктов на фоне укрепления рубля. читать дальше
.09 сентября 2019 года 19:00
Москва. 9 сентября. Большинство выпусков российских еврооблигаций в понедельник дешевеет в рамках коррекции вслед за наметившимся снижением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.09 сентября 2019 года 18:50
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 129 рублей до 87,8 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики Альфа-банка обновили финансовую модель "АЛРОСА", отразив нисходящий тренд... читать дальше
.09 сентября 2019 года 18:20
Российский рынок акций на этой неделе будет следовать глобальному тренду: исходя из комментариев многочисленных спикеров ФРС, ФРС может продолжить понижение ставок на будущей неделе, говорится в обзоре Альфа-банка. Мягкая политика в сочетании с ожиданиями понижения ставки ЕЦБ на этой неделе и... читать дальше
.09 сентября 2019 года 17:47
Представляем торговую идею на покупку акций фармацевтического гиганта Pfizer Inc. - "Открытие Брокер"
Управление анализа рынков (УАР) "Открытие Брокер" представило торговую идею на покупку акций фармацевтического гиганта Pfizer Inc., говорится в комментарии компании. Торговая идея: покупка акций Pfizer по 2358,17 руб. ($35,33) за акцию, цель - 2763,32 руб.($41,4) за акцию; потенциальная... читать дальше
.09 сентября 2019 года 17:22
Ожидаем дальнейшего роста цен на нефть в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
Нефть сорта Brent подорожала на 1,8% за неделю, ожидается дальнейший рост цен в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Инвесторов обнадежила благоприятная статистика по импорту нефти в КНР за... читать дальше
.09 сентября 2019 года 17:00
Осенью на валютном рынке будет волатильно, однако до конца года за доллар будут давать 64-65 рублей, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Август-2019 не стал для российского рынка роковым. Небольшое снижение индексов уже отыграно, а рубль, несмотря на снижение, выглядит увереннее валют... читать дальше
.09 сентября 2019 года 16:42
Долгосрочно золото и другие драгметаллы остаются крайне интересными объектами диверсификации портфелей - УК "Альфа-Капитал"
"Резкий рост цен отдельных драгоценных металлов на прошлой неделе не получил продолжения, напротив, по многим из активов этой группы прошла ощутимая коррекция. Это, по всей видимости, было связано с некоторым снижением опасений инвесторов, а также ростом доходностей казначейских облигаций. Тем не... читать дальше
.09 сентября 2019 года 16:20
"Цены на нефть продолжают двигаться в "боковике". Новостной фон для нефти остается скорее нейтральным. Спрос и предложение выглядят более или менее сбалансированными: судя по данным по объемам добычи и потребления, серьезных рисков сильного увеличения предложения сейчас не видно. Даже число... читать дальше
.09 сентября 2019 года 16:00
"Укрепление рубля происходит параллельно укреплению сырьевых валют, которые реагируют на меры стимулирования в Китае. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 6,99%, недельная - до 7,13%, а месячная - до 7,23%. Доходность... читать дальше
.09 сентября 2019 года 15:40
Москва. 9 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине следом за ростом большинства валют emerging markets и позитивной динамикой цен на нефть. читать дальше
.09 сентября 2019 года 15:35
Рисковые настроения в начале недели поднимаются благодаря умеренно хорошим данным из США и ожиданию деэскалации американо-китайского торгового конфликта в следующем месяце. Евро и "валюты укрытия" слабеют, а рисковые валюты восстанавливаются на надеждах сохранения благоприятной обстановки. Самый... читать дальше
.09 сентября 2019 года 15:06
"В понедельник утром рост нефти продолжился, но после нашего открытия котировки резко ушли вниз, восстановившись к текущему моменту. Сейчас Brent прибавляет 0,3% вблизи уровня $62. Росту нефтяных цен способствует сразу несколько факторов. В пятницу появилась информация о том, что, по сообщению... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.