Индекс МосБиржи будет потихоньку снижаться - Алор Брокер

В первой половине вторника фиксация прибыли по российским бумагам продолжится, и в отсутствие поводов для роста индекс МосБиржи будет потихоньку снижаться, говорится в комментарии Алор Брокер.

В понедельник российский рынок акций снизился на 0,4%, но продажи происходили на низких объемах и не носили какого-то ярко выраженного характера. Особых драйверов нет ни для роста, ни для сильного снижения: позитив в виде потепления отношений между США и Китаем уже отыгран, а вопрос снижения ставки ФРС пока повис в воздухе.

Во вторник внешний фон слабо негативный: снижаются американские фьючерсы, правда, вновь подрастает нефть, которая вчера сумела закрепиться выше отметки 62 доллара за баррель.

"Если "черное золото" продолжит расти к своим целям - а это сначала отметка 64, а потом 67 долларов за баррель, то вполне вероятно мы увидим приток средств нерезидентов в рублевые активы, что "выдернет" индекс МосБиржи на исторические максимумы. Но это отдаленная перспектива. В первой половине вторника фиксация прибыли по российским бумагам продолжится, и в отсутствие поводов для роста индекс МосБиржи будет потихоньку снижаться. Однако открывать "шорты" очень опасно, поскольку внешний фон может измениться в любой момент и покупки вновь вернутся на рынок", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.