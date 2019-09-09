Рубль вечером несколько снизил темпы роста к доллару и евро в ожидании развития ситуации на мировых рынках

Москва. 9 сентября. Доллар и евро снижаются, но сократили потери на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль умеренно повышается к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС и на фоне растущих цен на нефть.

Курс доллара США составил 65,53 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,44 руб./EUR1, подешевев на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,61 копейки - до 68,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах, хотя и растерял часть прироста первой половины дня. Участники торгов ожидают продолжения смягчения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков, а также отыгрывают рост цен на нефть.

Наиболее значимое событие этой недели - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) - состоится в четверг, 12 сентября. На прошлой неделе Кристин Лагард, выдвинутая на пост председателя ЕЦБ, в ходе выступления в Европарламенте сказала, что экономику еврозоны в ближайшее время ждут новые риски, в основном связанные с внешними факторами, в то время как инфляция будет оставаться стабильно ниже целевого показателя. Лагард также отметила, что текущая траектория денежно-кредитной политики ЕЦБ продолжает оставаться обоснованной.

По итогам предыдущего заседания регулятор оставил ставки без изменений. При этом нынешний глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики.

В свою очередь, председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на конференции в Цюрихе, заявил, что статданные, опубликованные в пятницу, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме. Пауэлл отметил, что Федрезерв не ожидает рецессии в экономике США и считает наиболее вероятным сценарием для американской экономики "продолжение умеренного роста". Он вновь повторил слова о том, что ФРС "будет действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Опубликованный в пятницу, 6 сентября, отчет по рынку труда США за август оказался более слабым, чем ожидалось. Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 130 тыс. после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

Кроме того, трейдеры ждут развития ситуации, связанной с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном. "Мы добились большого прогресса" в переговорах с Китаем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник. "Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он Fox Business, отметив, что торговая война не оказывает влияния на американскую экономику.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, в ходе торгов понедельника рубль укреплялся в обеих валютных парах благодаря позитивному внешнему фону и росту цен на нефть. "В целом, участники торгов отыгрывали ожидания сокращения добычи ОПЕК+, заседание технического комитета которого состоится уже в среду. В целом на рынке доминировали позитивные настроения, так как инвесторы продолжали отыгрывать пятничные данные с рынка труда США, которые оказались хуже прогнозов. Это, в свою очередь, укрепило ожидания на снижение ставки фондирования ФРС США. В целом активность торгов в ближайшие дни будет низкой, так как значимых событий, таких как активизация торговых переговоров между США и Китаем, либо публикация важной макроэкономической статистики, в ближайшее время не предвидится", - отметил Союнов.

По словам аналитиков Росбанка (MOEX: ROSB), в ближайшие дни внимание инвесторов в российский риск будет постепенно переключаться на решения глобальных монетарных регуляторов, и в целом рынки ждут смягчения политики как от ЕЦБ, так и ФРС США. "По мнению экономистов Societe Generale, заседание ЕЦБ 12 сентября завершится снижением депозитной ставки на 20 б.п. и объявлением новой, не ограниченной по времени программы выкупа активов темпом 40 млрд евро в месяц. Вместе с тем, учитывая последние комментарии представителей ЕЦБ, растут шансы увидеть и менее агрессивные действия. Что касается заседания ФРС США, базовый сценарий экономистов SG - снижение ставки Fed Funds на 25 б.п. при отсутствии необходимости спешить (т.е. двигать ставку сразу на 50 б.п. вниз). Опубликованный в прошлую пятницу отчет по рынку труда США за август свидетельствует о том, что плавное замедление экономической активности продолжается, но его темпы пока далеки от пугающих. В целом, заточенность ЕЦБ и ФРС США остается на дальнейшее смягчение ДКП - вопрос лишь в том, насколько их действия смогут соответствовать амбициозным ожиданиям участников финансового рынка", - подчеркнули они.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник на заявлениях нового министра энергетики Саудовской Аравии и оптимизме по поводу американо-китайских переговоров. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,95% - до $62,74 за баррель. Это максимальный уровень со 2 августа. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,46% - до $57,54 за баррель.

Как сообщалось, на выходных власти Саудовской Аравии отправили в отставку министра энергетики Халида аль-Фалиха. Его место занял принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. По словам нового министра, королевство продолжит консультироваться с другими производителями нефти относительно решений по добыче, и радикальных изменений в политике ОПЕК не будет.

Смена в руководстве Минэнерго Саудовской Аравии произошла накануне запланированного на эту неделю двухдневного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Кроме того, рынок поддержали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе на 4 единицы - до 738 штук.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 сентября на 42,83 копейки, до 65,5698 руб./$1, и уменьшил курс евро на 55,83 копейки, до 72,33 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 39,28 копейки по отношению к пятнице и составил 65,4928 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 36,32 копейки и составил 65,4989 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 392,162 млн, из которых $659,838 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 732,324 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 48,77 копейки по отношению к пятнице, до 72,2644 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 40,34 копейки и составил 72,2684 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR552,637 млн, из которых EUR190,117 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR362,52 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в понедельник по сравнению с пятницей в связи с решением ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 6,99% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 6 б.п. - до 7,23% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. - до 7,32% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 7,43% годовых.