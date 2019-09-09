Цены евробондов РФ снижаются в понедельник в рамках коррекции вслед за UST

Москва. 9 сентября. Большинство выпусков российских еврооблигаций в понедельник дешевеет в рамках коррекции вслед за наметившимся снижением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 6 сентября и составила 112,88% от номинала, что соответствует доходности 2,87% годовых (рост на 2 пункта к закрытию пятницы).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 9 базисных пунктов относительно итогов 6 сентября, составив 100,94% от номинала. Их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 1,56% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 2 базисных пункта, составив 131 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году опустились по отношению к пятнице на 74 базисных пункта - до 128,74% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 4% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 50 базисных пунктов, до 124,44% от номинала (доходность увеличилась на 3 пункта - до 3,975% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 14 базисных пунктов, опустившись до 110% от номинала, что соответствует доходности 3,09% годовых (рост на 2,5 базисного пункта), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 16 базисных пунктов, до 109,63% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 2,345% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 112 базисных пунктов, подешевев до 119,75% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 4,06% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 29 пунктов, до 107,09% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 3,21% годовых).

"В конце прошлой недели российские еврооблигации демонстрировали ценовой рост, отыгрывая позитивные как внешние, так и внутренние факторы. Среди последних стоит отметить пятничное решение Банка России снизить ключевую ставку на очередные 25 базисных пунктов, до 7% годовых, что в целом позитивно как для рублевых, так и для валютных гособлигаций России. Но, с другой стороны, этот ценовой рост привел к обновлению доходностями большинства бумаг многолетних минимумов, что стало уже выступать сдерживающим фактором, так как на рынке сократилось количество бумаг с привлекательной доходностью. В результате потенциал дальнейшего роста котировок оказался ограниченным. Наметившееся же сегодня ухудшение конъюнктуры в секторе базовых активов привело к некоторой активизации продавцов и соответствующему снижению цен отечественных евробондов. Вместе с тем видно, что инвесторы не спешат избавляться от российских еврооблигаций, что дает надежду на то, что ситуация не перерастет в сильное падение, а скорее, рынок плавно уйдет в боковой диапазон", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.