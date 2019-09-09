Рынок акций РФ начал неделю с продолжения нисходящей коррекции, несмотря на внешний оптимизм

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения нисходящей коррекции - игроки фиксировали прибыль после 3-недельного роста, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и подорожавшую нефть (Brent превысила $62 за баррель) на новостях из США и Китая; индекс МосБиржи откатился ниже 2790 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2786,63 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1340,14 пункта (-0,03%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 65,51 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -2,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%).

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, но неделю завершили ростом. Главным событием для трейдеров 6 сентября стал отчет по рынку труда США за август, который оказался более слабым, чем ожидалось (число рабочих мест в экономике США увеличилось на 130 тыс. при прогнозах роста на 160 тыс. после повышения на 159 тыс. в июле).

Слабый рост занятости повышает шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), но с другой стороны - подчеркивает ухудшение ситуации в той сфере экономики, которая до недавнего времени оставалась устойчиво сильной, пишет MarketWatch.

Тем не менее, председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на конференции в Цюрихе, заявил, что статданные, опубликованные в пятницу, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме. Пауэлл отметил, что Федрезерв не ожидает рецессии в экономике США и считает наиболее вероятным сценарием для американской экономики "продолжение умеренного роста". Он вновь повторил слова о том, что ФРС "будет действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%) на фоне известий об очередном снижении китайским центробанком нормативов резервных требований для банков (нормативы стали известны в пятницу уже после закрытия азиатских рынков).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.).

Эти действия, как ожидают в НБК, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд). Центробанк рассчитывает, что смягчение нормы резервирования станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования фининститутами частных компаний и малого бизнеса.

НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз после аналогичных шагов в январе и мае, стремясь поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

Между тем, на фондовых площадках Европы нет единого вектора (FTSE просел на 0,6%, DAX вырос на 0,3%), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Нефть в понедельник продолжает подниматься на фоне известий о смене министра энергетики Саудовской Аравии; цена Brent на $2 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ 6 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,78 за баррель (+2% и +1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $58,04 за баррель (+2,7% и +0,4% в пятницу).

В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

Новый глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что не ожидает замедления мирового спроса на нефть. Так, по его словам, Саудовская Аравия и Россия будут поддерживать отношения и стремиться создать более сильный, более всеобъемлющий альянс.

Среди факторов, оказавших поддержку нефтяному рынку, - продолжающееся снижение числа действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 738 штук.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, больших новостей в понедельник не было, по этой причине активность на отечественном рынке акций заметно снизилась. Наиболее заметную просадку показали акции золотодобывающих компаний на фоне успокоения мировых рынков, а также бумаги "Сургутнефтегаза", которые ранее показали существенный прирост на необоснованных ожиданиях обратного выкупа. Коррекция также пришла в акции "Норникеля" на фоне остановки ралли в котировках никеля. Среди наиболее активно растущих бумаг много представителей электроэнергетики с хорошим дивидендным потенциалом, включая бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG). Некоторое давление на рынок также оказывал рубль, который не растерял свою привлекательность для стратегии carry trade после снижения ставки ЦБ РФ в минувшую пятницу.

НБК снизил нормы резервирования для банков, а в ближайший четверг от ЕЦБ ждут снижения депозитной ставки и, возможно, ключевой, а также запуска количественной программы. В Саудовской Аравии новый министр энергетики неожиданно заявил о том, что его страна будет стремиться к собственным возможностям по обогащению урана для атомной энергетики. Аналогичная программа в руках Тегерана уже давно является предметом беспокойства в Европе и Северной Америке. Новый министр также подтвердил приверженность Саудовской Аравии соглашению ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи для балансировки рынка. Встреча министров стран-участниц соглашения состоится в четверг в Абу-Даби. Главным же аргументом роста котировок нефти в начале недели стали данные из КНР, где импорт нефти увеличился в августе почти на 3% по сравнению с июлем, а за первые 8 месяцев года вовсе оказался почти на 10% выше прошлогодних закупок, считает аналитик.

Тем не менее, российский рынок акций в понедельник оказался в полосе штиля, на первый план вышел фактор курса рубля, который заметно укрепился в последние дни, оказывая давление на рублевые активы, отмечает Кочетков.

Руководитель отдела управления акциями компании "Сбербанк управление активами" Евгений Линчик полагает, что поддержку мировым рынкам оказали сообщения о возобновлении американо-китайских торговых переговоров, запланированных на октябрь, а также риторика главы ФРС США. Российский рынок акций после локальной коррекции может продолжить подъем на текущей неделе.

Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что американский регулятор и дальше будет принимать необходимые меры для поддержания экономического роста. Это укрепило ожидания инвесторов в том, что в сентябре с большой долей вероятностью можно ожидать нового снижения ставки. Кроме того, меньшая вероятность "жесткого" Brexit также способствовала восстановлению аппетита к риску. Как известно, парламент Великобритании на минувшей неделе принял закон, согласно которому, если договоренности об условиях выхода страны из ЕС не будут достигнуты до 31 октября, премьер-министр Великобритании будет обязан попросить ЕС об отсрочке.

Нефть подросла на данных по импорту нефти в КНР за август, а также после назначения нового министра энергетики Саудовской Аравии. Текущие ожидания предполагают, что новый министр будет принимать активные меры для более быстрого сокращения предложения нефти на рынке, считает эксперт.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, данные по американскому рынку труда предполагают замедление экономического роста, хотя говорить о рецессии пока не приходится. Фьючерсы на ставку федеральных фондов теперь предполагают, что 18 сентября ставка ФРС будет снижена на 25 базисных пунктов (б.п.) - это более умеренный сценарий, который заметно отличается от моделировавшегося рынком ранее снижения на 50 б.п. Нефтяной рынок обсуждает назначение нового министра нефти Саудовской Аравии, в частности, многих интересует, будет ли его позиция более или менее жесткой в отстаивании лимитов ОПЕК+.

В минувшие выходные Россия и Украина произвели обмен заключенными, в котором участвовали в общей сложности около 70 заключенных (в том числе 24 украинских моряка, задержанных в ноябре 2018 года). Это событие, хотя пока и единичное, можно рассматривать как весьма позитивное для обоих рынков с точки зрения политических рисков.

Конгресс США на этой неделе возобновляет работу после каникул; пока в расписании заседаний комитетов нет тем, непосредственно относящихся к России. В среду ОПЕК опубликует ежемесячный обзор рынка нефти, в четверг состоится заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией. В четверг также пройдут дебаты среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии США, в ходе которых стороны могут вспомнить о российской теме, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что начало недели на внешних рынках проходит в оптимистичном ключе даже на фоне относительно негативных комментариев о торговых войнах. Так, ранее экономический советник Белого Дома Ларри Кадлоу заявил, что торговая война США и Китая может продлиться еще долго, сравнив ее с "холодной войной" США и СССР.

Спрос на рисковые активы поддерживается мягкими комментариями главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил, что нет оснований ожидать рецессии в США, рост экономики будет сохраняться на уровне 2-2,5% в год, поддерживаемый расходами населения и монетарной политикой. Инвесторы в этих комментариях увидели сигнал к дальнейшему смягчению ДКП ФРС США.

Основным событием недели станет заседание Европейского Центробанка в четверг, от которого ожидают снижения ставки и, возможно, начала новой программы количественного смягчения. Если ожидания в этой части не оправдаются, евро укрепится к доллару США.

Для нефти важной новостью стали кадровые изменения в министерстве энергетики Саудовской Аравии, одного из главных участников сделки ОПЕК+. Теперь этот пост впервые занял член правящей семьи - принц Абдель Азиз. Одной из причин таких перемен называют недовольство низкими ценами на нефть, что формирует у рыночных участников ожидания о переходе Саудовской Аравии к более агрессивному влиянию на нефтяной рынок для повышения котировок. Но министр нефти Омана уже заявил, что не ожидает существенных изменений в политике ОПЕК. Такой позиции придерживается и председатель картеля Мохаммед Баркиндо.

В понедельник стартует Всемирная энергетическая конференция, в которой примут участие 70 министров различных стран - мероприятие может стать источником информационных поводов для нефтяного рынка. Также на этой неделе заседает мониторинговый комитет ОПЕК+, который рассмотрит прогноз на 2020 год и может обсудить изменение ориентиров сделки (сейчас формальной целью участников является снижение мировых запасов нефти до среднего за пять лет уровня).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,8%), акции ПАО "Армада" (MOEX: ARMD) (-4,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,1% и -10,7% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+24,3%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+13,6%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+12,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+4,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,1%), "ТГК-1" (+2,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,106 млрд рублей (из них 7,535 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN) и 6,803 млрд рублей на бумаги "Северстали").