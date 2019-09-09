Альфа-банк снизил оценку акций АЛРОСА на 32%, но оставил рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 129 рублей до 87,8 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики Альфа-банка обновили финансовую модель "АЛРОСА", отразив нисходящий тренд алмазного индекса RAPI (RapNet Diamond Index) и консервативные ожидания в части восстановления продаж алмазов в ближайшие годы. "Так как рынок столкнулся с затовариванием и дефицитом краткосрочного финансирования оборотного капитала, "АЛРОСА" понизила свой прогноз продаж на 2019 год до 32 млн карат и повысила свой производственный ориентир до 38,5 млн карат. С марта 2018 года мы не наблюдали значительного роста продаж на фоне пополнения запасов у огранщиков, а выручка "АЛРОСА" за июль оказалась самой слабой за последние три года", - говорится в обзоре.

В то же время в нем отмечается, что в ближайшее время катализаторами для роста рыночной стоимости акций "АЛРОСА" могут послужить: обновленная стратегия, которую компания представит на Дне инвестора в первом квартале 2020 года, в частности, стратегия в области оптимизации затрат, а также итоги продаж алмазного сырья за сентябрь-ноябрь накануне сезона праздников, которые определят настроение по отрасли.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 91,06 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 75,54 рубля за штуку.