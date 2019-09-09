Инвесторы на текущей неделе проявят интерес к акциям энергетических компаний - Альфа-банк

Российский рынок акций на этой неделе будет следовать глобальному тренду: исходя из комментариев многочисленных спикеров ФРС, ФРС может продолжить понижение ставок на будущей неделе, говорится в обзоре Альфа-банка. Мягкая политика в сочетании с ожиданиями понижения ставки ЕЦБ на этой неделе и некоторое ослабление напряженности в отношении российских санкций после обмена заключенными между Москвой и Киевом в минувшие выходные, по мнению экспертов банка, поддержат акции крупнейших российских компаний, в том числе бумаги SBER.

"Рост цен на нефть на фоне назначения нового министра энергетики Саудовской Аравии окажет дополнительную поддержку акциям российских нефтегазовых компаний (ROSN, LKOD и GAZP), - отмечают аналитики Альфа-банка. - Некоторые факты говорят о том, что иностранные инвесторы проявляют интерес к акциям компаний, представляющих так называемую "новую экономику", в том числе к MAIL, YNDX и TCS. Мы ожидаем, что инвесторы проявят интерес к акциям энергетических компаний (IRAO, TGKA и OGKB)".

Цены на золото отскочили с недавних максимумов после того, как доверие инвесторов к рынкам акций укрепилось на фоне надежд на монетарные стимулы, и ралли рынка акций набирает обороты. "POLY и PLZL могут по-прежнему отставать от рынка на этой неделе, - полагают специалисты Альфа-банка. - MNOD и российские сталелитейные компании (NLMK, SVST и EVR), судя по всему, будут консолидироваться вокруг текущих уровней. Динамику ALRS, главным образом, будут определять данные по продажам за август, публикация которых намечена на вторник".